Мэрия Краснодара: скончался четвертый пострадавший в ДТП в Юбилейном микрорайоне

UPD: В 13:35 в УМВД России по Краснодару сообщили порталу Юга.ру, что по информации лечащего врача, четвертый участник аварии находится в больнице в тяжелом стабильном состоянии . Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как писали Юга.ру, автомобильная авария в Юбилейном микрорайоне Краснодара произошла 19 сентября. Водитель BMW на большой скорости проехал поворот, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. На месте ДТП погибли водитель и пассажир иномарки, еще двух пострадавших госпитализировали, один из них умер в больнице.