Мэрия Краснодара: скончался четвертый пострадавший в ДТП в Юбилейном микрорайоне
21 сентября в администрации Краснодара рассказали подробности смертельного ДТП, которое случилось в минувшие выходные
UPD: В 13:35 в УМВД России по Краснодару сообщили порталу Юга.ру, что по информации лечащего врача, четвертый участник аварии находится в больнице в тяжелом стабильном состоянии. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как писали Юга.ру, автомобильная авария в Юбилейном микрорайоне Краснодара произошла 19 сентября. Водитель BMW на большой скорости проехал поворот, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. На месте ДТП погибли водитель и пассажир иномарки, еще двух пострадавших госпитализировали, один из них умер в больнице.
21 сентября аварию обсудили на планерке в администрации города. С докладом выступил оперативный дежурный, начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик. По его словам, в происшествии погибли четыре человека в возрасте 21-23 года.
«По неподтвержденным данным, там один машину продавал. Получается, предоставил управление автомобилем покупателю, тот не справился с управлением — и вот, четыре смерти молодых ребят», — прокомментировал глава города Евгений Первышов.
Напомним, в мае, во время карантина по коронавирусу, на опустевших улицах Краснодара произошло несколько крупных ДТП, после которых мэр поделился ощущением, что «водители резко разучились водить и стали игнорировать правила дорожного движения».
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