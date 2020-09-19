В ДТП в Юбилейном микрорайоне Краснодара погибли три человека

Краснодарский край

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Стали известны подробности ДТП, которое случилось 19 сентября на Проспекте Чекистов в Краснодаре

Напомним, авария произошла днем на Проспекте Чекистов возле дома № 8. Очевидцы рассказали журналисту портала Юга.ру о двух погибших и двух пострадавших. Из-за ДТП в Юбилейном микрорайоне перекрыли часть дороги от пересечения улиц 70 лет Октября и Чекистов до места аварии. Там работают аварийные службы, которые устраняют последствия и убирают столб, перекрывший дорогу. 

Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что по предварительным данным, около 15:45 водитель автомобиля BMW ехал по Проспекту Чекистов со стороны Рождественской Набережной в сторону Бульвара Платанового. Он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

В результате аварии водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте, один человек умер в больнице, еще одного госпитализировали. По факту ДТП сотрудники ДПС проводят проверку.

ДТП Краснодар смерть

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