В ДТП в Юбилейном микрорайоне Краснодара погибли три человека

Напомним, авария произошла днем на Проспекте Чекистов возле дома № 8. Очевидцы рассказали журналисту портала Юга.ру о двух погибших и двух пострадавших. Из-за ДТП в Юбилейном микрорайоне перекрыли часть дороги от пересечения улиц 70 лет Октября и Чекистов до места аварии. Там работают аварийные службы, которые устраняют последствия и убирают столб, перекрывший дорогу.

Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что по предварительным данным, около 15:45 водитель автомобиля BMW ехал по Проспекту Чекистов со стороны Рождественской Набережной в сторону Бульвара Платанового. Он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.