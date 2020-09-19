В Юбилейном микрорайоне Краснодара произошло смертельное ДТП

В Краснодаре на проспекте Чекистов 19 сентября произошло ДТП с погибшими

Авария случилась около 15:00 на проспекте Чекистов возле дома № 8. Очевидцы рассказали журналисту портала Юга.ру, что водитель автомобиля BMW на большой скорости входил в поворот и не справился с управлением. Машина наехала на бордюр и врезалась в столб.

В пресс-службе УМВД по Краснодару на момент публикации новости не прокомментировали ДТП.

По словам очевидцев, погибли два человека, еще двоих госпитализировали. В Юбилейном микрорайоне перекрыли часть дороги от пересечения улиц 70 лет Октября и Чекистов до места аварии. Там работают аварийные службы, которые устраняют последствия аварии и убирают столб, перекрывший дорогу.