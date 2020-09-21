Как писали Юга.ру, авария случилась 19 сентября в Юбилейном микрорайоне, на повороте около храма Рождества Христова. Желтая BMW врезалась в столб, на месте погибли водитель машины и пассажир. Еще двух пассажиров госпитализировали, один из них скончался в больнице.

Новость и фотографии с места опубликовали во многих городских пабликах, в комментариях некоторые пользователи выражали соболезнования, другие писали о том, что «парни сами виноваты», и обсуждали финансовое положение погибших.

21 сентября на планерке в мэрии отчитались о городских происшествиях, включая ДТП в Юбилейном. Как сообщил глава города Евгений Первышов, за рулем иномарки, по неподтвержденным данным, находился не владелец, а человек, который собирался купить машину.

Также на планерке Первышов задел тему обсуждений аварии в соцсетях: