«Насколько озлоблено общество, сколько грязи было вылито». Мэр Краснодара высказался о комментаторах смертельного ДТП на ЮМР
21 сентября в мэрии Краснодара обсудили ДТП, в котором погибли трое молодых людей
Как писали Юга.ру, авария случилась 19 сентября в Юбилейном микрорайоне, на повороте около храма Рождества Христова. Желтая BMW врезалась в столб, на месте погибли водитель машины и пассажир. Еще двух пассажиров госпитализировали, один из них скончался в больнице.
Новость и фотографии с места опубликовали во многих городских пабликах, в комментариях некоторые пользователи выражали соболезнования, другие писали о том, что «парни сами виноваты», и обсуждали финансовое положение погибших.
21 сентября на планерке в мэрии отчитались о городских происшествиях, включая ДТП в Юбилейном. Как сообщил глава города Евгений Первышов, за рулем иномарки, по неподтвержденным данным, находился не владелец, а человек, который собирался купить машину.
Также на планерке Первышов задел тему обсуждений аварии в соцсетях:
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«В различных сетях эта информация была. Насколько озлоблено общество, сколько было грязи вылито в адрес по крайней мере трех человек, которые погибли — невинных, которые были пассажирами этого автомобиля. Сколько было там злости».
Позже в своем телеграм-канале он снова выразил недоумение реакции пользователей:
«Откуда в нашем обществе столько злости? Пассажиры не сделали никому ничего плохого, просто оказались в машине в момент ДТП. А некоторые почему-то чуть ли не рады их смерти».
Глава города добавил, что «недопущение таких гонок по городским улицам — это отдельный вопрос», и сейчас мэрия продумывает необходимость «лежачих полицейских» на участке, где случилось ДТП.
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Мэр Краснодара высказался о комментаторах смертельного ДТП