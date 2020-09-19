В Краснодарском крае за сутки умерло шесть пациентов с коронавирусом

На 19 сентября текущего года в Краснодарском крае выявлено 12 тыс. 937 человек с коронавирусом. Выздоровело 10 164 человека, умер 241 человек. За последние сутки, по данным оперативного штаба, скончались шесть пациентов с COVID-19.

Два летальных случая были зафиксированы в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. Скончались 93-летний краснодарец и 57-летняя жительница города, которые заразились вирусом в середине августа. Отмечается, что мужчина был болен дисциркуляторной энцефалопатией, церебральным атеросклерозом и гипертонической болезнью, а женщина страдала от сахарного диабета хронической сердечной недостаточности и гипертонической болезни. Еще три человека скончались в Сочи. Три женщины находились на аппаратах ИВЛ: 93-летняя пациентка с COVID-19, а также пациентки 70-ти и 69-ти лет. Все они имели гипертоническую болезнь и ряд иных заболеваний. В больнице №2 Краснодара скончался 45-летний житель Армавира, доставленный в медицинское учреждение с двухсторонней полисегментарной пневмонией. У него подтвердился коронавирус.