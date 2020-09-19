В Краснодарском крае за сутки умерло шесть пациентов с коронавирусом
На Кубани к 19 сентября зафиксирован уже 241 летальный случай пациентов с COVID-19
На 19 сентября текущего года в Краснодарском крае выявлено 12 тыс. 937 человек с коронавирусом. Выздоровело 10 164 человека, умер 241 человек. За последние сутки, по данным оперативного штаба, скончались шесть пациентов с COVID-19.
Два летальных случая были зафиксированы в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. Скончались 93-летний краснодарец и 57-летняя жительница города, которые заразились вирусом в середине августа. Отмечается, что мужчина был болен дисциркуляторной энцефалопатией, церебральным атеросклерозом и гипертонической болезнью, а женщина страдала от сахарного диабета хронической сердечной недостаточности и гипертонической болезни. Еще три человека скончались в Сочи. Три женщины находились на аппаратах ИВЛ: 93-летняя пациентка с COVID-19, а также пациентки 70-ти и 69-ти лет. Все они имели гипертоническую болезнь и ряд иных заболеваний. В больнице №2 Краснодара скончался 45-летний житель Армавира, доставленный в медицинское учреждение с двухсторонней полисегментарной пневмонией. У него подтвердился коронавирус.
Напомним, на Кубани режим повышенной готовности был продлен до 2 октября 2020 года. Такой режим действует в регионе с 15 марта, а с 31 марта по 21 июня соблюдался режим карантина. Это значит, что сохраняется запрет на развлекательные, деловые и культурные массовые мероприятия. В закрытых помещениях и транспорте необходимо соблюдать масочный режим. Жителям края старше 65 лет, а также жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями следует сохранять режим самоизоляции.
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