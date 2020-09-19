За сутки на Кубани подтверждено 94 новых случая COVID-19

К 19 сентября в Краснодарском крае выявлено 12 тыс. 937 человек с коронавирусом

Федеральный оперативный штаб сообщает о 6 065 новых случаях заражения в регионах России. Выздоровели 5 295 человек. Без клинических проявлений болезнь проходит у 24,1% носителей вируса. Скончались 144 человека. В Санкт-Петербурге умерло 18 человек, в Москве — 11. В Краснодарском крае зафиксировано 6 летальных случаев.

Лидерами по количеству заразившихся за минувшие сутки являются Москва (+ 825), Ставропольский край (+ 210 )и Нижегородская область (+ 168). Наименьший прирост заразившихся наблюдается в Ненецком автономном округе (0%), в Московской области (0,2%), в Москве, Смоленской области, Чувашской Республике, Тульской области, Чеченской Республике (0,3%).

В Краснодарском крае выявлено 94 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди пациентов 58 женщин и 36 мужчин, среди них 10 детей. В Кубанской столице выявлено 46 случаев, в Сочи — 6, в Павловском районе — 5, в Анапе, Красноармейском, Выселковском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах — по 3, в Кореновском, Белореченском, Староминском и Тихорецком районах, а также Армавире — по 2, в Новороссийске и Горячем Ключе, Крымском, Северском, Темрюкском, Динском, Кавказском, Брюховецком, Отрадненском, Успенском, Абинском и Каневском районах — по одному заболевшему.