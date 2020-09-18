В Адыгее создадут туристский парк «Даховская поляна»

Для объекта уже нашли земельный участок. Планируется, что многофункциональный туристско-рекреационный парк «Даховская поляна» будет находиться в в районе станице Даховской на большой поляне за рекой Белой.

18 сентября глава республики Мурат Кумпилов побывал в Майкопском районе, где провел совещание по вопросам создания этнопарка и осмотрел площадку под его строительство.

Кумпилов подчеркнул, что спрос на познавательный и гастрономический туризм постоянно растет. Пример этому — фестиваль адыгейского сыра, который ежегодно набирает масштабы и популярность среди туристов. Многие заранее планируют свой отдых именно в дни проведения фестиваля. Напомним, в этом году из-за пандемии он пройдет в онлайн-формате.

Для придания импульса событийному туризму ранее глава республики поручил руководству Майкопского района и комитету Адыгеи по туризму и курортам подобрать подходящее место для фестивальной площадки. Более того, оно должно быть задействовано круглогодично в качестве многофункционального комплекса.