В Адыгее создадут туристский парк «Даховская поляна»
В горной части Адыгеи власти региона занялись созданием многофункционального туристского комплекса
Для объекта уже нашли земельный участок. Планируется, что многофункциональный туристско-рекреационный парк «Даховская поляна» будет находиться в в районе станице Даховской на большой поляне за рекой Белой.
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18 сентября глава республики Мурат Кумпилов побывал в Майкопском районе, где провел совещание по вопросам создания этнопарка и осмотрел площадку под его строительство.
Кумпилов подчеркнул, что спрос на познавательный и гастрономический туризм постоянно растет. Пример этому — фестиваль адыгейского сыра, который ежегодно набирает масштабы и популярность среди туристов. Многие заранее планируют свой отдых именно в дни проведения фестиваля. Напомним, в этом году из-за пандемии он пройдет в онлайн-формате.
Для придания импульса событийному туризму ранее глава республики поручил руководству Майкопского района и комитету Адыгеи по туризму и курортам подобрать подходящее место для фестивальной площадки. Более того, оно должно быть задействовано круглогодично в качестве многофункционального комплекса.
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При осмотре площадки, общая площадь которой составляет около 75 га, глава Адыгеи дал ряд поручений по решению землеустроительных и инфраструктурных вопросов, формированию контента проекта, его стилизации. Предполагается, что там должны быть стационарные подворья, места для ярмарки, ремесленные мастерские, кафе с национальной кухней, туристский информационный центр.
Кумпилов поручил минстрою Адыгеи, комитету по туризму и курортам республики и муниципалитету продумать варианты подъездов, формировать проект с учетом уже действующих туристских объектов и перспективных территорий.
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