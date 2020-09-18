В Адыгее создадут туристский парк «Даховская поляна»

Адыгея

Распечатать

В горной части Адыгеи власти региона занялись созданием многофункционального  туристского комплекса

Для объекта уже нашли земельный участок. Планируется, что многофункциональный туристско-рекреационный парк «Даховская поляна» будет находиться в в районе станице Даховской на большой поляне за рекой Белой.

Смотрите также:

18 сентября глава республики Мурат Кумпилов побывал в Майкопском районе, где провел совещание по вопросам создания этнопарка и осмотрел площадку под его строительство.

Кумпилов подчеркнул, что спрос на познавательный и гастрономический туризм постоянно растет. Пример этому — фестиваль адыгейского сыра, который ежегодно набирает масштабы и популярность среди туристов. Многие заранее планируют свой отдых именно в дни проведения фестиваля. Напомним, в этом году из-за пандемии он пройдет в онлайн-формате.

Для придания импульса событийному туризму ранее глава республики поручил руководству Майкопского района и комитету Адыгеи по туризму и курортам подобрать подходящее место для фестивальной площадки. Более того, оно должно быть задействовано круглогодично в качестве многофункционального комплекса.

Читайте также:

При осмотре площадки, общая площадь которой составляет около 75 га, глава Адыгеи дал ряд поручений по решению землеустроительных и инфраструктурных вопросов, формированию контента проекта, его стилизации. Предполагается, что там должны быть стационарные подворья, места для ярмарки, ремесленные мастерские, кафе с национальной кухней, туристский информационный центр. 

Кумпилов поручил минстрою Адыгеи, комитету по туризму и курортам республики и муниципалитету продумать варианты подъездов, формировать проект с учетом уже действующих туристских объектов и перспективных территорий.

Курорты и туризм Майкопский район Мурат Кумпилов путешествия Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Крымске дали 5,5 лет водителю, которая пьяной врезалась в скорую. Погибли 3 человека
Сотрудница «Артека» заявила о массовом заражении учителей коронавирусом. Администрация отрицает это и называет информацию местью за сокращение
Организаторы рассказали подробности шестого аукциона современного искусства MOST в Краснодаре
В Геленджике горит кинотеатр «Буревестник»
В Керченском проливе нашли затонувший парусник XIX века
Пятилетняя девочка погибла при пожаре в сарае на Кубани

Лента новостей

Реклама на портале