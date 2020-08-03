Достопримечательности Адыгеи вошли в туристский автомаршрут «От Боспора до Каспия»

Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край

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Адыгея в начале августа приняла участие в автомобильной экспедиции «От Боспора до Каспия»

Экспедиция стартовала 27 июля в Краснодаре, ее общая протяженность составила 3,7 тыс. км. Маршрут проходит по территориям Краснодарского края, Адыгеи, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, Северной Осетии и Ингушетии. Экспедиция завершится 16 августа во Владикавказе.

Акция проводится впервые и приурочена к 175-летию Русского географического общества. Ее устроили для развития активных видов туризма, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.

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В Краснодарском крае участники экспедиции побывали на раскопках научно-культурного центра «Фанагория», в Атамани в Темрюкском районе, в Абрау-Дюрсо, Новороссийске, в «Старом парке» и в краеведческом музее в Геленджике, в «Горгиппии» в Анапе и других местах.

В Адыгее автомаршрут прошел по горной части республики, где участников встретили представители Адыгейского регионального отделения Русского географического общества (АРО РГО).

«Мы показали известные природные и исторические достопримечательности: долину аммонитов, урочище Мешоко, дольмены. После экспедиции они будут описаны и войдут в туристский автомаршрут "От Боспора до Каспия"», — рассказал порталу Юга.ру председатель АРО РГО Игорь Огай.

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