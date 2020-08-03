Достопримечательности Адыгеи вошли в туристский автомаршрут «От Боспора до Каспия»

Адыгея в начале августа приняла участие в автомобильной экспедиции «От Боспора до Каспия»

Экспедиция стартовала 27 июля в Краснодаре, ее общая протяженность составила 3,7 тыс. км. Маршрут проходит по территориям Краснодарского края, Адыгеи, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, Северной Осетии и Ингушетии. Экспедиция завершится 16 августа во Владикавказе. Акция проводится впервые и приурочена к 175-летию Русского географического общества. Ее устроили для развития активных видов туризма, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.