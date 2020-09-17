На Кубани коронавирус за сутки выявили у 93 человек, 41 из них – в Краснодаре

В Краснодарском крае к 17 сентября COVID-19 выявили у 12 тыс. 751 жителя региона

По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в России коронавирус диагностировали у 5 тыс. 762 жителей 83 регионов . У 23,5% болезнь протекала без клинических проявлений. Из больниц выписали с выздоровлением 5 тыс. 754 пациента, а 144 человека скончались .

В топ-3 регионов по наибольшему числу зараженных вошли Москва (730), Санкт-Петербург (211) и Московская область (177). В регионах ЮФО и СКФО ситуация следующая:

Ростовская область — 171;

Ставропольский край — 138;

Краснодарский край — 93 ;

; Дагестан — 85;

Крым — 75;

Карачаево-Черкесия — 65;

Ингушетия — 49;

Кабардино-Балкария — 41;

Северная Осетия — 32;

Адыгея и Севастополь — по 20;

Чечня — 5.