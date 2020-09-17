На Кубани коронавирус за сутки выявили у 93 человек, 41 из них – в Краснодаре
В Краснодарском крае к 17 сентября COVID-19 выявили у 12 тыс. 751 жителя региона
По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в России коронавирус диагностировали у 5 тыс. 762 жителей 83 регионов. У 23,5% болезнь протекала без клинических проявлений. Из больниц выписали с выздоровлением 5 тыс. 754 пациента, а 144 человека скончались.
В топ-3 регионов по наибольшему числу зараженных вошли Москва (730), Санкт-Петербург (211) и Московская область (177). В регионах ЮФО и СКФО ситуация следующая:
- Ростовская область — 171;
- Ставропольский край — 138;
- Краснодарский край — 93;
- Дагестан — 85;
- Крым — 75;
- Карачаево-Черкесия — 65;
- Ингушетия — 49;
- Кабардино-Балкария — 41;
- Северная Осетия — 32;
- Адыгея и Севастополь — по 20;
- Чечня — 5.
С начала пандемии в России COVID-19 подтвердился у 1 млн 85 тыс. 281 человек, написал RT. Выздоровели 895 тыс. 868 заболевших, умерли 19 тыс. 61 пациент.
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Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что среди новых инфицированных 56 женщин и 37 мужчин, самому взрослому из них 83 года. Также заболели 12 детей в возрасте от 4 до 16 лет.
Коронавирус выявили в 18 муниципалитетах Кубани:
- в Краснодаре — 41;
- в Горячем Ключе и Крыловском районе — по 5;
- в Новороссийске, Кущевском, Кавказском, Апшеронском, Славянском и Каневском районах — по 4;
- в Павловском, Северском и Калининском районах — по 3;
- в Анапе, Крымском и Белореченском районах — по 2;
- в Выселковском, Брюховецком и Туапсинском районах — по 1.
За все время лаборатории региона сделали 956 тыс. 391 тест на новую инфекцию, из них 12 тыс. 751 анализ оказался положительным. Из больниц выписали 10 тыс 69 выздоровевших. Официально зарегистрирован 231 летальный случай (+2 за последние сутки).
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В тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ 37 пациентов, еще 5 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице № 1.
С подозрением на коронавирус в больницы края обратились 42 тыс. 585 жителей Кубани. В стационарах лечатся 3862 пациента с неподтвержденным COVID-19. Под наблюдением в поликлиниках находятся 4 тыс. 761 человек.
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