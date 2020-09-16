101-летний житель Кубани заболел коронавирусом

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Число носителей коронавируса в Краснодарском крае к 16 сентября достигло 12 тыс. 658 человек

По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в России COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 670 жителей 84 регионов, написал RT. У 23,1% из них болезнь протекала без клинических проявлений. Также за сутки выздоровели 5 тыс. 809 пациентов, а 132 человека скончались.

Топ-3 регионов по числу новых случаев заражения: Москва (750), Санкт-Петербург (207) и Московская область (173). В регионах юга и Северного Кавказа ситуация следующая:

  • Ростовская область — 167;
  • Ставропольский край — 137;
  • Краснодарский край — 95;
  • Дагестан — 85;
  • Карачаево-Черкесия — 66;
  • Ингушетия — 46;
  • Кабардино-Балкария — 42;
  • Крым — 40;
  • Северная Осетия — 32;
  • Адыгея — 21;
  • Севастополь — 18;
  • Чечня — 4.

С начала пандемии коронавирус в России зарегистрировали у 1 млн 79 тыс. 519 человек. Из больниц выписали 890 тыс. 114 пациентов, а 18 тыс. 917 больных спасти не удалось.

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В оперативном штабе Кубани уточнили, что в числе новых инфицированных 40 женщин и 55 мужчин, самому взрослому их них 101 год, самому младшему — 4 года.

Новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом:

  • в Краснодаре — 45;
  • в Сочи — 6; 
  • в Новороссийске — 5; 
  • в Северском районе 4;
  • в Горячем Ключе, Геленджике, Славянском, Калининском, Туапсинском и Тбилисском районах — по 3; 
  • в Павловском, Белоглинском, Крымском, Крыловском и Красноармейском районах — по 2;
  • в Тимашевском, Динском, Тихорецком, Белореченском, Ленинградском, Лабинском и Курганинском районах — по 1.

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По данным оперштаба, в лабораториях края сделали 946 тыс. 737 тестов на COVID-19, из них 12 тыс. 658 оказались положительными. За все время зарегистрировано 229 летальных исходов (+1 за сутки), выздоровели 10 тыс. 17 пациентов (+65 человек за сутки). 

К ИВЛ подключен 31 тяжелый больной, еще 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

С подозрением на коронавирус в медучреждения обратились 42 тыс. 106 жителей Кубани, включая 4 тыс. 747 детей. В стационарах лечат 3 тыс. 907 больных с подозрением на COVID-19, в том числе 72 ребенка. Под наблюдением в поликлиниках — 4 тыс. 781 человек.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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