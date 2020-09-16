101-летний житель Кубани заболел коронавирусом
Число носителей коронавируса в Краснодарском крае к 16 сентября достигло 12 тыс. 658 человек
По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в России COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 670 жителей 84 регионов, написал RT. У 23,1% из них болезнь протекала без клинических проявлений. Также за сутки выздоровели 5 тыс. 809 пациентов, а 132 человека скончались.
Топ-3 регионов по числу новых случаев заражения: Москва (750), Санкт-Петербург (207) и Московская область (173). В регионах юга и Северного Кавказа ситуация следующая:
- Ростовская область — 167;
- Ставропольский край — 137;
- Краснодарский край — 95;
- Дагестан — 85;
- Карачаево-Черкесия — 66;
- Ингушетия — 46;
- Кабардино-Балкария — 42;
- Крым — 40;
- Северная Осетия — 32;
- Адыгея — 21;
- Севастополь — 18;
- Чечня — 4.
С начала пандемии коронавирус в России зарегистрировали у 1 млн 79 тыс. 519 человек. Из больниц выписали 890 тыс. 114 пациентов, а 18 тыс. 917 больных спасти не удалось.
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В оперативном штабе Кубани уточнили, что в числе новых инфицированных 40 женщин и 55 мужчин, самому взрослому их них 101 год, самому младшему — 4 года.
Новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом:
- в Краснодаре — 45;
- в Сочи — 6;
- в Новороссийске — 5;
- в Северском районе 4;
- в Горячем Ключе, Геленджике, Славянском, Калининском, Туапсинском и Тбилисском районах — по 3;
- в Павловском, Белоглинском, Крымском, Крыловском и Красноармейском районах — по 2;
- в Тимашевском, Динском, Тихорецком, Белореченском, Ленинградском, Лабинском и Курганинском районах — по 1.
По данным оперштаба, в лабораториях края сделали 946 тыс. 737 тестов на COVID-19, из них 12 тыс. 658 оказались положительными. За все время зарегистрировано 229 летальных исходов (+1 за сутки), выздоровели 10 тыс. 17 пациентов (+65 человек за сутки).
К ИВЛ подключен 31 тяжелый больной, еще 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
С подозрением на коронавирус в медучреждения обратились 42 тыс. 106 жителей Кубани, включая 4 тыс. 747 детей. В стационарах лечат 3 тыс. 907 больных с подозрением на COVID-19, в том числе 72 ребенка. Под наблюдением в поликлиниках — 4 тыс. 781 человек.
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