101-летний житель Кубани заболел коронавирусом

Число носителей коронавируса в Краснодарском крае к 16 сентября достигло 12 тыс. 658 человек

По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в России COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 670 жителей 84 регионов , написал RT. У 23,1% из них болезнь протекала без клинических проявлений. Также за сутки выздоровели 5 тыс. 809 пациентов, а 132 человека скончались.

Топ-3 регионов по числу новых случаев заражения: Москва (750), Санкт-Петербург (207) и Московская область (173). В регионах юга и Северного Кавказа ситуация следующая:

Ростовская область — 167;

Ставропольский край — 137;

Краснодарский край — 95 ;

; Дагестан — 85;

Карачаево-Черкесия — 66;

Ингушетия — 46;

Кабардино-Балкария — 42;

Крым — 40;

Северная Осетия — 32;

Адыгея — 21;

Севастополь — 18;

Чечня — 4.