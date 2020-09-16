Провокации, несоблюдение законов и подозрение на вбросы. Журналисты Юга.ру были наблюдателями на выборах, и вот что они увидели

Журналисты портала Юга.ру проследили ситуацию на двух избирательных участках в Краснодаре 13 сентября и описали свои наблюдения

Выборы губернатора Кубани проходили с 11 по 13 сентября, проголосовать за депутатов гордумы Краснодара можно было со 2 по 13 сентября. Основным днем голосования было воскресенье. Две журналистки редакции Юга.ру отправились в этот день на участки в качестве наблюдателей и описали то, что увидели. Мария Томилина, участок № 6005, школа № 11 Краснодара: «Помимо меня на этом участке было еще два наблюдателя от КПРФ, один — от партии "Новые люди" и еще с полдюжины агрессивных бабушек-наблюдательниц от "Единой России". Я провела на участке 25 часов, на протяжении которых произошло несколько нарушений: поврежденный сейф-пакет, несоблюдение порядка подсчета голосов, фальсификация актов о досрочном голосовании. Кроме того, есть подозрение на вброс в переносную урну. В нашем присутствии члены УИК несколько раз пересчитывали 7,6 тыс. бюллетеней, чтобы "найти" 611 недостающих листов, а под утро председатель, замдиректора школы по УВР Елена Юрьевна Иванова стала заполнять протоколы цифрами, которые параллельно сверяла с кем-то по телефону. В итоговый протокол не внесли пять из девяти жалоб, которые мы написали в адрес председателя комиссии.

Меня и других наблюдателей пытались безосновательно удалить с участка, обвиняли в давлении на комиссию (им очень не нравилось, когда мы снимали), из-за которого секретаря увезла скорая, отказывались предоставлять документы. Нам дали понять, что позиция комиссии, а именно председателя и ее заместителя — сотрудницы администрации Краснодара Дарьи Журавской, важнее закона. Мой коллега-наблюдатель собирается подать в следственный комитет заявление об уголовном преступлении». Анастасия Щеглова, участок № 6008, школа № 78 Краснодара: «Утром я и другие наблюдатели увидели вскрытым сейф-пакет, в котором хранились голоса за предыдущие дни. Вскрытие до начала подсчета голосов— это грубое нарушение, которое указывает на возможный вброс. Председатель комиссии Светлана Емцева и ее секретарь Олеся Недельская не смогли объясниться, было написано заявление в полицию и СК. При этом ТИК и вызванный на участок полицейский никак не отреагировали. В итоге голоса из пакета приобщили к другим бюллетеням. Также на участок приходили провокаторы, мужчина и женщина. Они отказались представляться и незаконно попытались выгнать наблюдателя. Еще они нарушали порядок, кричали и оскорбляли. Женщина к тому же выбила из моей руки телефон, он упал. Комиссия только способствовала действиям неизвестных, а они, как потом оказались, ходили и на другие участки.

Нарушения были и на надомном голосовании: пенсионеры не знали, что для них вызвали урну, а некоторые уже проголосовали в предыдущий или этот же день. Это значит, что список «надомников» составляли в обход законодательства, хотя оно строго регламентирует этот момент. Ведь в случае, когда человек не заявлял о необходимости подвезти урну, а бюллетень для него все равно выносится за пределы помещения, проголосовать за избирателя могут другие. Также насторожил тот момент, что число бюллетеней в урнах, с которыми не ездили наблюдатели на дом, было значительно выше того количества, которое было в выехавшей с наблюдателями урне».

Вскрытые сейф-пакет заметили и на соседних участках № 6001 и № 6005. Кандидат в депутаты гордумы Сергей Бурцев подал жалобу в ТИК о вскрытых сейф-пакетах на трех участках. 16 сентября в комиссии ответили, что информация по УИК № 6005 не подтвердилась, а на УИК № 6001 пакет был помещен в такой же новый и запечатан. Что касается УИК № 6008, то там «в соответствии с информацией самой УИК обнаруженный при контакте с ним одного из кандидатов в депутаты порыв был устранен путем помещения этого сейф-пакета в новый сейф-пакет». Информация о том, что вскрытие обнаружилось при контакте с кандидатом, не правдива. Журналист Юга.ру видела, что раскрытым пакет достала секретарь комиссии до того, как с ним мог соприкасаться кандидат .

Нарушения фиксировали и на других участках города. Наиболее значительное среди них — незаконная подмена итогов выборов на УИК № 6004, где голоса двух кандидатов приписали действующему депутату гордумы от «Единой России» Анне Ольховой. По данным «Голоса», в целом Кубань — лидер по количеству сообщений о несоблюдении выборного законодательства, на 14 сентября тут зафиксировали 284 нарушения. На втором месте Челябинская область со 118 сообщениями. При этом глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала 16 сентября карту нарушений «Голоса». По ее мнению, «в абсолютном большинстве случаев данные сообщения оказываются либо откровенными фейками, либо изначально не являются нарушениями». Математик Сергей Шпилькин, занимающийся анализом электоральных трендов, изучил данные по Кубани и сделал вывод, что около 1,7 млн голосов в пользу кандидата в губернаторы и действующего главы региона Вениамина Кондратьева аномальные, то есть не укладываются в распределение голосов в зависимости от явки. По скорректированным данным эксперта, Кондратьев мог набрать только 58,46% голосов.

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