В КТТУ рассказали о состоянии водителя трамвая, в которого попали кирпичом
Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление 8 февраля рассказало о состоянии водителя трамвая, который пострадал от брошенного в окно вагона кирпича
После аварии мужчину на скорой помощи увезли в больницу № 3. Ему оказали помощь, порезы на лице промыли. Зрение водителя не пострадало.
Мужчина решил не брать больничный и 8 февраля вернулся на работу, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, вечером 7 февраля на улице Островского неизвестный кинул кусок кирпича в переднее стекло трамвая № 5, который двигался в сторону улицы Клинической. Осколок стекла попал водителю в глаз.
Полиция ищет очевидцев и просит обращаться по телефону 8 (861) 255-78-66.
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Жаль, что не у всех людей есть мозги �� . . В 20:00 договорилась со своими молодоженами встретиться в галерее и заключить договор. ✍�� . ‼️19:05 Вышла из дома. ‼️19:10 Села в трамвай. ‼️19:25 Жуткий гул. Трамвайный звонок. Звук разбившегося стекла. Удар/Падение водителя. . . Все пассажиры в шоке. Кондуктор побежала к кабине водителя. Водитель на полу без сознания. . . Честно, я подумала, что там взрослый человек и что-то с сердцем случилось. �� Оказывается какой-то дебил с улицы бросил камень в кабину водителя. Камень разбил стекло и вместе с осколками прилетел в глаз водителю! От сильного удара водитель потерял сознание и упал. Лицо в крови. Стекло в глазу.... кошмар. . . Пассажиры помогли кондуктору посадить парня на сиденье. Он пришёл в себя кое-как. Женщина вызвала скорую, а я начала набирать полицию. Остальные все ушли из трамвая. По телефону я дала все показания и для контактов оставила номер кондуктора. Остаться, к сожалению, не смогла, да и думаю я там уже не нужна была. . . В 19:47 приехало такси и я умчалась к молодожёнами. Даже успела на встречу без опозданий. Вот такие дела... . . Жалко парня очень, 28 лет, а из-за какого-то неадеквата может лишиться зрения������ . . #типичныйкраснодар #новостикраснодара #блогеркраснодар #смикраснодар
И другие события Краснодара с 8 по 10 февраля
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