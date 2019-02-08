В КТТУ рассказали о состоянии водителя трамвая, в которого попали кирпичом

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление 8 февраля рассказало о состоянии водителя трамвая, который пострадал от брошенного в окно вагона кирпича

После аварии мужчину на скорой помощи увезли в больницу № 3. Ему оказали помощь, порезы на лице промыли. Зрение водителя не пострадало.

Мужчина решил не брать больничный и 8 февраля вернулся на работу, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.