Кондуктор умер в трамвае в Краснодаре

В Краснодаре вечером 1 сентября в трамвае скончался 66-летний кондуктор

Это случилось в трамвае, который ехал по по маршруту № 8 по улице Коммунаров.

Кондуктору стало плохо. Водитель вызвал скорую помощь. Медики пытались его реанимировать, однако кондуктор скончался.

В пресс-службе КТТУ уточнили, что мужчина работал на предприятии второй день. Его смерть не связана с работой.

Ранее в полиции сообщали, что в трамвае скончалась женщина. По факту происшествия проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.