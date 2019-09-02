Кондуктор умер в трамвае в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 1 сентября в трамвае скончался 66-летний кондуктор

Это случилось в трамвае, который ехал по по маршруту № 8 по улице Коммунаров.

Кондуктору стало плохо. Водитель вызвал скорую помощь. Медики пытались его реанимировать, однако кондуктор скончался.

В пресс-службе КТТУ уточнили, что мужчина работал на предприятии второй день. Его смерть не связана с работой.

Ранее в полиции сообщали, что в трамвае скончалась женщина. По факту происшествия проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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Напомним еще несколько подобных случаев. В Краснодаре утром 29 мая в трамвае, следовавшем по маршруту № 21, скончался пассажир. В марте 2017 года на пересечении улиц Коммунаров и Горького в трамвае № 3 умер пенсионер.

Краснодар Происшествия Трамвай

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