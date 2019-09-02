Кондуктор умер в трамвае в Краснодаре
В Краснодаре вечером 1 сентября в трамвае скончался 66-летний кондуктор
Это случилось в трамвае, который ехал по по маршруту № 8 по улице Коммунаров.
Кондуктору стало плохо. Водитель вызвал скорую помощь. Медики пытались его реанимировать, однако кондуктор скончался.
В пресс-службе КТТУ уточнили, что мужчина работал на предприятии второй день. Его смерть не связана с работой.
Ранее в полиции сообщали, что в трамвае скончалась женщина. По факту происшествия проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Читайте также:
Читайте также
Артур Каратай о выездной победе «Краснодара» в Екатеринбурге
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.