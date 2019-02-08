В Краснодаре неизвестные кирпичом разбили окно в трамвае и ранили водителя

В Краснодаре вечером 7 февраля кирпич разбил окно трамвая и попал водителю в голову

Об этом в социальных сетях рассказала одна из пассажирок трамвая. По ее словам, около 19:25 она услышала сильный гул, звонок трамвая и звук разбившегося стекла. После этого водитель потерял сознание и упал.

«Честно, я подумала, что там взрослый человек и что-то с сердцем случилось. Оказывается, кто-то с улицы бросил камень в кабину водителя. Камень разбил стекло и вместе с осколками прилетел в глаз водителю! От сильного удара водитель потерял сознание и упал. Лицо в крови. Стекло в глазу...кошмар», — написала девушка в своем инстаграме.

Пассажиры помогли кондуктору посадить 28-летнего водителя на сиденье и вызвали скорую.

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру рассказали, что инцидент произошел в 19:12 на улице Островского. Неизвестные кинули камень в переднее стекло трамвая № 5, который двигался в сторону улицы Клинической. Осколок стекла попал водителю в глаз.

«Прибывшая на место оперативная группа установила, что неизвестный кинул в вагон кусок кирпича. Пострадал 28-летний водитель трамвая», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и просят очевидцев происшествия позвонить по телефону 255-78-66.