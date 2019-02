В Краснодаре неизвестные кирпичом разбили окно в трамвае и ранили водителя

View this post on Instagram

Жаль, что не у всех людей есть мозги . . В 20:00 договорилась со своими молодоженами встретиться в галерее и заключить договор. ✍ . ‼️19:05 Вышла из дома. ‼️19:10 Села в трамвай. ‼️19:25 Жуткий гул. Трамвайный звонок. Звук разбившегося стекла. Удар/Падение водителя. . . Все пассажиры в шоке. Кондуктор побежала к кабине водителя. Водитель на полу без сознания. . . Честно, я подумала, что там взрослый человек и что-то с сердцем случилось. Оказывается какой-то дебил с улицы бросил камень в кабину водителя. Камень разбил стекло и вместе с осколками прилетел в глаз водителю! От сильного удара водитель потерял сознание и упал. Лицо в крови. Стекло в глазу.... кошмар. . . Пассажиры помогли кондуктору посадить парня на сиденье. Он пришёл в себя кое-как. Женщина вызвала скорую, а я начала набирать полицию. Остальные все ушли из трамвая. По телефону я дала все показания и для контактов оставила номер кондуктора. Остаться, к сожалению, не смогла, да и думаю я там уже не нужна была. . . В 19:47 приехало такси и я умчалась к молодожёнами. Даже успела на встречу без опозданий. Вот такие дела... . . Жалко парня очень, 28 лет, а из-за какого-то неадеквата может лишиться зрения