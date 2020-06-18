Пошли на поправки? Наблюдатель из Краснодара рассказал о грядущем голосовании и Конституции

25 июня 2020 года начнется общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Впервые с 1993 года гражданам России предстоит высказать свое отношение к основному закону страны. Давид Канкия, председатель краснодарского регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос», рассказал порталу Юга.ру о том, зачем голосование по Конституции нужно власти и чего ожидать от него простым избирателям.

Под прикрытием пандемии

Давид Канкия

Зачем нужно общероссийское голосование по поправкам к Конституции? Что это такое с точки зрения законодательства РФ?

— То, что нас ожидает 1 июля, — уникальное электоральное мероприятие, которое раньше не было предусмотрено законодательством, для него был создан отдельный закон. Несмотря на разъяснение Конституционного суда, юридическую силу это голосование имеет весьма неясную. Согласно Конституции, поправка уже вступила в силу, потому что ее одобрили региональные парламенты. То есть, с точки зрения законодательства, общероссийское голосование — это что-то вроде аккламации [единодушное принятие или отклонение собранием какого-либо устного предложения без голосования, по реакции участников собрания, выражаемой возгласами — Юга.ру]. Грубо говоря, это просто политическое мероприятие, призванное показать одобрение. Потому что изменения, которые планируются, достаточно глубокие, серьезные, они позволяют в первую очередь президенту баллотироваться на два новых срока, а это еще 12 лет. Решили не проводить такие изменения без видимости всенародной поддержки.

Почему это не референдум?

— Почему принято решение не проводить референдум, как это было бы логично и как этого требует законодательство? Очевидно, есть понимание, что, возможно, при референдуме не было бы необходимой явки. Референдум считается состоявшимся, если в нем примет участие более половины избирателей.

А если большинство участников голосования выступят против поправок?

— Теоретически должен быть новый круг каких-то инициатив, и может быть, президент по этому поводу выступит. Если честно, это очень иллюзорный вопрос, потому что вся система общероссийского голосования выстроена таким образом, чтобы в ней не было независимого контроля и мониторинга. Уже сейчас мы в движении «Голос» анализируем, всесторонне изучаем подготовку к общероссийскому голосованию. И можно смело утверждать, что его итоги будут для значительной части общества поставлены под сомнение. Потому что все процедуры созданы для того, чтобы нельзя было проверить, действительно ли большинство народа высказалось за или против.

Чем будет отличаться это голосование от обычной процедуры выборов?

— Классическое избирательное законодательство, например Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав...», на этих выборах неприменимо. Предстоящее голосование регулируется новым, специально созданным для него законом и инструкциями Центризбиркома. Но эти инструкции созданы таким образом, что существенно изменяют процедуры и значительно снижают степень общественного контроля.

Например, единственным субъектом, который может назначать наблюдателей, становятся общественные палаты — федеральная и региональные. Они формируются органами власти и во многих субъектах, в том числе в Краснодарском крае, не являются независимыми от власти. И есть много примеров того, что они ангажированы.

Помимо этого, в предстоящем голосовании есть такая вещь, как сокращенный протокол. То есть в нем не будет написано, что на дому проголосовало 20%, на выездном голосовании — 30%, будет просто цифра, сколько всего избирателей проголосовало за и сколько против. Мы предполагаем, что это делается для того, чтобы упростить фальсификации и скрыть возможные злоупотребления.

Кроме того, в Краснодарском крае будет работать процедура «Мобильный избиратель» [механизм, который позволяет гражданину проголосовать на любом удобном ему избирательном участке в РФ не по месту жительства. Открепительные удостоверения не нужны, вместо этого надо подать заявку лично или онлайн — Юга.ру], голосование будет проходить не один день, а с 25 июня по 1 июля.

Это впервые, когда можно будет голосовать неделю?

— Смотрите, раньше у нас ЦИК был огромным противником досрочного голосования и прикладывал существенные усилия, чтобы его минимизировать. Потому что все, кто занимается выборами, прекрасно знают, что это самый манипулятивный и самый незащищенный способ голосования — ну, может быть, наравне с электронным голосованием. Бюллетени остаются без общественного контроля. Сейчас прикладываются огромные усилия, чтобы заставить людей проголосовать таким образом. Все это делается под прикрытием пандемии, мол, мы заботимся о вашем здоровье, чтобы вы не приходили на избирательные участки. На самом деле это нужно для манипулирования результатами голосования. Проводится активная агитация за то, чтобы люди голосовали на дому, проходит рассылка через «Госуслуги», а в Москве людей заставляют просто регистрироваться для электронного голосования.

Для системы вы не существуете

Почему такая спешка, почему не сделать все осенью, в единый день голосования?

— Опять же, из-за нелепости происходящего. Общероссийское голосование проходит по другим процедурам, по другому закону, с другой регистрацией наблюдателей. Если совместить оба голосования, одни и те же наблюдатели от политических партий и от кандидатов могли бы контролировать процесс, а это было бы для организаторов крайне нежелательно. Потому и спешка — чтобы снизить контроль.

Сначала голосование по поправкам планировалось 22 апреля, но эпидемиологическая ситуация заставила перенести дату. И сейчас, видимо, это единственное окно возможностей — успеть до единого дня голосования. Социологи отмечают падение рейтингов власти, в целом рост негативного отношения к поправкам к Конституции. И видимо, чем дольше тянуть, тем больше этот уровень неприятия будет расти. Хотя мы в движении «Голос» считаем, что сейчас нет необходимости проводить голосование: в случае с депутатскими или губернаторскими выборами может быть спешка, потому что у депутатов или губернаторов есть полномочия. Если эти полномочия закончатся, то не будет, например, парламента. Поэтому необходимо его избрать.

Что касается этих поправок к Конституции, согласно ее 136-й статье, они уже вступили в силу после того, как были одобрены законодательными органами субъектов РФ [подробнее о спорах на тему вступления поправок можно почитать, например, здесь или здесь — Юга.ру]. И, если провести голосование, скажем, в октябре или в декабре, ничего катастрофического не случится. Такая спешка, безусловно, носит политический характер — она нужна в том числе для того, чтобы создать иллюзию поддержки населения.

Ваше движение планирует работать на голосовании 1 июля?

— Да, мы ведем долгосрочный мониторинг, уже выпустили один доклад, сделали несколько заявлений по различным процедурам и готовим доклад о ходе агитационной кампании. Помимо этого, движение «Голос» — часть альянса независимых наблюдателей, который анонсировали 8 июня. Туда входит еще ряд наблюдательных организаций. Мы будем призывать людей принимать участие в наблюдении и будем пытаться организовать сбор информации. Хотя технически это очень сложно сделать в условиях, в которые нас поставил избирком и законодатели.

Все, что происходит с общероссийским голосованием, существенно снижает качество выборов в России...

Можно уже сейчас с уверенностью сказать: все, что происходит с общероссийским голосованием, существенно снижает качество выборов в России и вообще ставит всю российскую избирательную систему под большой вопрос.

Если сторонники принятия поправок призывают всех идти и голосовать за, то мнение противников разделилось. Кто-то призывает голосовать против, а кто-то выступает за бойкот голосования. Что вы думаете по этому поводу?

— Давать рекомендации о том, как людям голосовать или не голосовать я, конечно, не готов. Но могу сказать, что, когда вы принимаете участие в процедуре, пусть заведомо сомнительной, вы, по крайней мере, потом можете требовать, чтобы подсчет голосов был честным и результаты были честно оглашены. Если вы бойкотируете голосование, то для системы вы не существуете, ваш голос точно не будет учтен. Для любого фальсификатора страшны всего две вещи: публичность — когда общество узнает о его преступлениях — и высокая явка. Когда никто не приходит на выборы, фальсифицировать результаты в разы проще.

Референдум с Пиночетом

— В Беларуси явка на выборах под 90%, но это не мешает власти переизбираться с рекордными цифрами поддержки.

— Вы зря недооцениваете нашу избирательную систему. Есть примеры, когда в отдельных регионах и 104% явки было. Мы, например, проводили исследование результатов выборов президента, если помните, там были видеозаписи трансляций. Например, в Кабардино-Балкарии мы посмотрели видеозаписи с четверти всех избирательных участков — 84 участка из более чем 260. Что мы увидели? Официальная явка в республике была 92%, Путина поддержал 91%. И вот на этих 84 участках, явку которых мы пересчитали вручную, когда просто сидели и пересчитывали каждого опустившего бюллетень, явка составила 35%. Ни на одном из 84 участков официальные результаты не совпали с итогами реального голосования. Две трети голосов были либо вброшены, либо приписаны. В Краснодарском крае, конечно, не настолько все плохо, но по масштабам приписок мы оцениваем, что это один из самых проблемных регионов в абсолютных числах.

Поэтому я бы не стал недооценивать российский опыт по искажению результатов и говорить, что в Беларуси ситуация принципиально хуже. Россия — большая страна, и в ней несколько типов голосования. Есть регионы, где оно проходит относительно честно, например Москва: результаты выборов соответствуют тому, как люди голосуют. Есть смешанные субъекты. И есть третья группа — электоральных султанатов, где результаты полностью фальсифицируются, — речь о республиках Северного Кавказа и ряде подобных регионов.

Известно, что изменения в Конституцию в России вносились и раньше, но никаких голосований при этом не устраивали. Что такого в нынешних поправках, что понадобилось всенародное голосование?

— Референдум требуется только для изменения 1-й, 2-й и 9-й глав Конституции РФ. Изменения в Конституции у нас были и раньше, когда менялось территориальное устройство страны — например, присоединялись Крым и Севастополь или объединялись субъекты Федерации, и это нужно было прописать в основном законе. Кроме того, изменения вносили, когда Владимир Путин пошел на новый цикл, — увеличили президентские сроки и убрали слово «подряд».

Еще раз, вся эта процедура общероссийского голосования — создание видимости аккламации, видимости одобрения. И в целом, оценивая то, что происходит сейчас с Конституцией, можно сказать, что после поправок ценность новой Конституции будет немедленно поставлена значительной частью общества под сомнение.

Поддерживаете ли вы поправки?

— Не поправки, а одну поправку. Это одна, единая поправка на 200 с лишним пунктов. И там рассказывается о том, что надо защитить русский язык, память предков и прочее, прочее, прочее. Но выбирать между этими 200 пунктами нельзя, надо голосовать комплексно. Это все, конечно, выглядит как одна большая профанация.

Слово «президент» упоминается в поправках 95 раз, «дума» — 55 раз, «председатель правительства» — 41 раз, а слово «народ» встречается в тексте поправок всего шесть раз...

Мой коллега из Кемерова Вячеслав Чернов сделал фантастическую работу — проанализировал все эти поправки и разбил их на два типа: социальные и те, что касаются полномочий власти. Выяснилось, что текст поправок на 92% относится именно к расширению полномочий власти. Слово «президент» упоминается в поправках 95 раз, «дума» — 55 раз, «председатель правительства» — 41 раз, а слово «народ» встречается в тексте поправок всего шесть раз. При этом вся пропаганда говорит про русский язык, память предков и семейные ценности, тогда как они составляют всего семь с чем-то процентов, а 92% — власть про себя любимую.

В международной практике были подобные общенародные голосования, когда руководство страны пыталось изменить ее конституцию и укрепить свою власть?