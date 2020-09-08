Краснодарские школьники не будут учиться в дни досрочного голосования на выборах

Краснодарский край, Вся Россия

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В департаменте образования Краснодара 8 сентября рассказали, как многодневное голосование отразится на учебном процессе в школах

Напомним, жители Кубани на осенних выборах будут голосовать за главу краевой администрации, также в регионе пройдут выборы муниципального уровня. Из-за пандемии коронавируса по всей стране было решено внедрить процедуру многодневного голосования. Так, воскресенье, 13 сентября, будет единым днем голосования, а 11 и 12 сентября — днями досрочного голосования.

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Портал Юга.ру направил запрос в департамент образования Краснодара, чтобы узнать, будут ли в дни досрочного голосования проводиться занятия в школах.

«В пятницу и субботу, 11 и 12 сентября, занятий в школах Краснодара не будет. Это связано с тем, что большинство избирательных участков города расположены в образовательных учреждениях. В каждой школе — от трех до пяти участков», — сообщили в департаменте образования.

В ведомстве отметили, что это не повлияет на учебный процесс — пропущенные занятия перераспределят на другие дни, при этом графики отработок уже составлены, а вся информация доведена до классных руководителей и директоров школ.

Аналогичный запрос портал Юга.ру отправил в министерство образования Краснодарского края. Однако там не смогли предоставить ответ в положенный срок.

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Как писали Юга.ру, впервые процедуру многодневного голосования ввели в России в июне 2020 года. Тогда голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. После этого закон о многодневном голосовании на выборах 21 июля приняли депутаты Госдумы, а 24 июля его одобрил Совет Федерации, после чего закон подписал президент России Владимир Путин.

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