Краснодарские школьники не будут учиться в дни досрочного голосования на выборах

В департаменте образования Краснодара 8 сентября рассказали, как многодневное голосование отразится на учебном процессе в школах

Напомним, жители Кубани на осенних выборах будут голосовать за главу краевой администрации, также в регионе пройдут выборы муниципального уровня. Из-за пандемии коронавируса по всей стране было решено внедрить процедуру многодневного голосования . Так, воскресенье, 13 сентября, будет единым днем голосования, а 11 и 12 сентября — днями досрочного голосования.

Портал Юга.ру направил запрос в департамент образования Краснодара, чтобы узнать, будут ли в дни досрочного голосования проводиться занятия в школах.

«В пятницу и субботу, 11 и 12 сентября, занятий в школах Краснодара не будет. Это связано с тем, что большинство избирательных участков города расположены в образовательных учреждениях. В каждой школе — от трех до пяти участков», — сообщили в департаменте образования.

В ведомстве отметили, что это не повлияет на учебный процесс — пропущенные занятия перераспределят на другие дни, при этом графики отработок уже составлены, а вся информация доведена до классных руководителей и директоров школ.