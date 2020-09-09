На Кубани объявили экстренное предупреждение по ливням и сильному ветру

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, 9 сентября на Кубани (за исключением Сочи) прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой и градом. Шквалистый ветер усилится до 20-22 м/с.

Непогода может привести к подтоплениям, оползням, резкому подъему уровня рек, размыву берегов и опор мостов и ЛЭП, прорыву дамб.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В случае возникновения ЧП следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40, 101, 01 или 112, для жителей Краснодара — 8 (861) 214-33-36.

Напомним, в начале сентября после двухмесячной засухи на Кубань пришли дожди. После сильных осадков на Черноморском побережье в минувшие выходные затопило улицы и дворы. В Краснодаре накануне днем под водой оказались некоторые участки дорог, а в одной из школ протекла крыша и затопило учебные классы, а также актовый и спортзал.

Ранее Юга.ру писали, что по прогнозам синоптиков, дожди в Краснодарском крае продлятся до середины недели, а после 10 сентября прекратятся в большинстве районов.