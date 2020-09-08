Улицы Краснодара встали в пробках после дождя

В Краснодаре вечером 8 сентября в некоторых районах города затопило улицы после дождя

Вечером в краснодарских пабликах сообщили, что дождь затопил некоторые улицы города: Уральскую, Тюляева, Позднякова, Новороссийскую. Также очевидцы говорили о подтоплениях в Пашковском микрорайоне и поселке Знаменском.

В 19:00 пресс-служба мэрии Краснодара отчиталась, что водооткачивающую технику направили на бульвар Строителей, улицу Российскую, Петра Метальникова и пересечение Уральской и Тюляева. По данным администрации города, на откачку воды поступило шесть заявок.

Как сообщает сервис «Яндекс.пробки», начиная с 19:00 пробки образовывались на улице Уральской (10 баллов), Сормовской (10 баллов), Российской (8 баллов), Восточном обходе (5 баллов) и Дзержинского (9 баллов). На последней улице к 19:40 длина затора составляла 6,8 км, что стало самой длинной пробкой для этого времени суток за последнюю неделю.

На 20:20 загруженность дорог в городе составила 4 балла, это на 2 балла больше обычного. Посмотреть актуальное состояние магистралей можно здесь.

Напомним, в июле в краевой столице тоже прошли сильные дожди. Из-за глубоких луж на улицах встали машины и трамваи.