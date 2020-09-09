В Краснодаре после ливня затопило классы, актовый и спортзал школы
В Краснодаре 8 сентября во время сильного дождя протекла крыша школы, после чего там отменили занятия
Напомним, днем 8 сентября в краевом центре местами прошли сильные дожди, после которых затопило некоторые участки дорог, а в новостройках вода зашла в квартиры.
В инстаграме «Типичный Краснодар» опубликовали видео, которые сняли ученики школы № 68, которая находится в поселке Колосистом. На записях видно, как с потолка льется вода, а пол покрыт тряпками и большими кусками полиэтилена.
Директор городского департамента образования Алексей Некрасов 8 сентября сообщил, что сейчас в школе № 68 идет капремонт кровли. Подрядчик работал, когда в школе не было детей.
«Решение о проведении ремонта было принято в связи с летними залповыми дождями и действительно критическим состоянием кровли», — объяснил Некрасов.
Он уточнил, что летом власти города заключили муниципальный контракт. 20 июля начались работы, срок завершения которых из-за погоды сдвинули на 10 дней — до 25 сентября.
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Специалисты компании-подрядчика положили целлофан на участке кровли, чтобы укрыть его от дождя, однако во время ливня 8 сентября эта мера не сработала. В результате вода зашла в 6 из 37 кабинетов на третьем этаже, а также в актовый и спортивный залы. Уточняется, что мебель и оборудование не пострадали.
Директор департамента образования также рассказал, что утром 9 сентября специалисты проверят проводку. Кроме того, в школе отменили уроки 9 и 10 сентября. Занятия планируют возобновить «после проведения всех необходимых мероприятий по электротехнической части».
На осенних каникулах подрядчик восстановит причиненный ущерб зданию учебного учреждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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«У нас школу затопит, наконец-то! Ура!» На два дня отменяют занятия в краснодарской школе 68, пострадавшей сегодня от ливня ⠀ В школе с лета идет капитальный ремонт крыши, завершить его планировали к 25 сентября. Участок кровли, который затопило, на время ремонта был накрыт целлофаном. Однако он не смог устоять против сильного ливня. ⠀ В результате от воды пострадали 6 из 37 кабинетов на 3 этаже, а также актовый и спортивный залы. ⠀ В настоящее время проведены мероприятия по отведению ливневых вод из здания, осуществляется просушка кабинетов. Сейчас необходимо проверить электропроводку, это запланировано на утро 9 сентября. Поэтому занятия 9 и 10 сентября в школе отменены. Они возобновятся после проведения всех необходимых мероприятий по электротехнической части, рассказали в пресс-службе мэрии. ⠀ Уточняется, что подрядная организация, которая осуществляет ремонт кровли, будет восстанавливать весь причиненный ущерб зданию школы. Работы будут проходить на осенних каникулах.