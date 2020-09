В Краснодаре после ливня затопило классы, актовый и спортзал школы

View this post on Instagram

«У нас школу затопит, наконец-то! Ура!» На два дня отменяют занятия в краснодарской школе 68, пострадавшей сегодня от ливня ⠀ В школе с лета идет капитальный ремонт крыши, завершить его планировали к 25 сентября. Участок кровли, который затопило, на время ремонта был накрыт целлофаном. Однако он не смог устоять против сильного ливня. ⠀ В результате от воды пострадали 6 из 37 кабинетов на 3 этаже, а также актовый и спортивный залы. ⠀ В настоящее время проведены мероприятия по отведению ливневых вод из здания, осуществляется просушка кабинетов. Сейчас необходимо проверить электропроводку, это запланировано на утро 9 сентября. Поэтому занятия 9 и 10 сентября в школе отменены. Они возобновятся после проведения всех необходимых мероприятий по электротехнической части, рассказали в пресс-службе мэрии. ⠀ Уточняется, что подрядная организация, которая осуществляет ремонт кровли, будет восстанавливать весь причиненный ущерб зданию школы. Работы будут проходить на осенних каникулах.