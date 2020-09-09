В Краснодаре после ливня затопило классы, актовый и спортзал школы

В Краснодаре 8 сентября во время сильного дождя протекла крыша школы, после чего там отменили занятия

Напомним, днем 8 сентября в краевом центре местами прошли сильные дожди, после которых затопило некоторые участки дорог, а в новостройках вода зашла в квартиры.

В инстаграме «Типичный Краснодар» опубликовали видео, которые сняли ученики школы № 68, которая находится в поселке Колосистом. На записях видно, как с потолка льется вода, а пол покрыт тряпками и большими кусками полиэтилена.

Директор городского департамента образования Алексей Некрасов 8 сентября сообщил, что сейчас в школе № 68 идет капремонт кровли. Подрядчик работал, когда в школе не было детей.

«Решение о проведении ремонта было принято в связи с летними залповыми дождями и действительно критическим состоянием кровли», — объяснил Некрасов.

Он уточнил, что летом власти города заключили муниципальный контракт. 20 июля начались работы, срок завершения которых из-за погоды сдвинули на 10 дней — до 25 сентября.