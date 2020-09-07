Дожди на Кубани прекратятся к середине недели
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8, 9 и 10 сентября
По данным краевого гидрометцентра, 8 сентября на Кубани будут идти кратковременные дожди и грозы, местами возможны сильные осадки и град. Ночью и утром образуется туман. Ночью столбики термометров опустятся до 14-19 °С, в предгорных районах — до 10-15 °С, днем потеплеет до 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Краснодаре в ночь на вторник преимущественно без осадков, а днем пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью похолодает до 15-17 °С, днем воздух прогреется до 27-29 °С. Ветер 5-10 м/с.
На Черноморском побережье ночью 8 сентября осадки прекратятся, однако днем пройдут грозовые дожди. Ночью и утром местами появится туман. Ночью будет 17-22 °С, днем — 22-27 °С, в Туапсинском районе — 25-30 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 12-14 м/с.
В среду на Кубани сохранится дождливая погода, а в четверг на большей части территории осадки прекратятся. Ночная температура 9 сентября — 13-18 °С, ночью 10 сентября похолодает до 10-15 °С, в юго-восточных предгорьях — до 8-13 °С. Днем воздух прогреется до 23-28 °С. Ветер 4-9 м/с, в среду порывы усилятся до 13-18 м/с, в четверг — до 14 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 9 и 10 сентября будет солнечно. Ночью термометры покажут 12-14 °С, днем — до 26 °С. Ветер слабый, 1-3 м/с.
На Черноморском побережье во вторник будет немного дождливо, а в среду — преимущественно без осадков. Ночью 9 сентября ожидается 18-23 °С, 10-го похолодает до 15-20 °С, а днем воздух прогреется до 23-28 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск и Темрюк — 22 °C, Приморско-Ахтарск — 23 °C, Анапа, Туапсе, и Геленджик — 25 °C, Новороссийск и Сочи — 26 °C.
Как писали Юга.ру, в первые выходные осени в Краснодарском крае после долгой засухи прошли дожди. На побережье Черного моря залповые ливни привели к подтоплениям.