Дожди на Кубани прекратятся к середине недели

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8, 9 и 10 сентября

По данным краевого гидрометцентра, 8 сентября на Кубани будут идти кратковременные дожди и грозы, местами возможны сильные осадки и град. Ночью и утром образуется туман. Ночью столбики термометров опустятся до 14-19 °С, в предгорных районах — до 10-15 °С, днем потеплеет до 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Краснодаре в ночь на вторник преимущественно без осадков, а днем пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью похолодает до 15-17 °С, днем воздух прогреется до 27-29 °С. Ветер 5-10 м/с.