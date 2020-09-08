В Сочи умерли два пенсионера с COVID-19

Краснодарский край

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8 сентября стало известно еще о двух умерших пациентах с коронавирусом в Краснодарском крае

Как писали Юга.ру, к 8 сентября в России выявили 1 млн 35 тыс. 789 человек с коронавирусом. За весь период выздоровели 850 тыс. 49 пациентов, умерли 17 тыс. 993 человек. В Краснодарском крае за все время наблюдения официально сообщали об 11 тыс. 930 случаях инфицирования. 9 тыс. 659 пациентов уже выздоровели, еще 196 больных скончались. О двух последних летальных случаях рассказали в краевом оперштабе сегодня.

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В Сочи 82-летняя пенсионерка пожаловалась на повышение температуры и слабость. Ее госпитализировали в инфекционную больницу № 2, у женщины зафиксировали вирусную пневмонию. Тест подтвердил наличие коронавируса.

У пациентки развились тромбоэмболия легочной артерии и острая дыхательная, сердечная и почечная недостаточности. У женщины также были сахарный диабет и гипертония.

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Еще один житель курорта, 83-летний мужчина, заболел в середине августа. Его поместили в больницу № 2, исследование на COVID-19 показало положительный результат.

По данным оперштаба, когда состояние пациента ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ. Затем у него развился синдром полиорганной недостаточности. У больного были сопутствующие заболевания, спасти его тоже не удалось.

Коронавирус Медицина Сочи

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