В Сочи умерли два пенсионера с COVID-19

8 сентября стало известно еще о двух умерших пациентах с коронавирусом в Краснодарском крае

Как писали Юга.ру, к 8 сентября в России выявили 1 млн 35 тыс. 789 человек с коронавирусом. За весь период выздоровели 850 тыс. 49 пациентов, умерли 17 тыс. 993 человек. В Краснодарском крае за все время наблюдения официально сообщали об 11 тыс. 930 случаях инфицирования. 9 тыс. 659 пациентов уже выздоровели, еще 196 больных скончались. О двух последних летальных случаях рассказали в краевом оперштабе сегодня.

В Сочи 82-летняя пенсионерка пожаловалась на повышение температуры и слабость. Ее госпитализировали в инфекционную больницу № 2, у женщины зафиксировали вирусную пневмонию. Тест подтвердил наличие коронавируса. У пациентки развились тромбоэмболия легочной артерии и острая дыхательная, сердечная и почечная недостаточности. У женщины также были сахарный диабет и гипертония.