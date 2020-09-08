На Кубани COVID-19 диагностировали у 92 человек за сутки, еще 2 пациента скончались

К 8 сентября коронавирусом заразились, по официальным данным, 11 тыс. 930 жителей Краснодарского края

Как сообщил федеральный оперштаб, в России за последние сутки коронавирус диагностировали у 5 тыс. 99 человек в 83 регионах. Только 23,2% новых пациентов болели бессимптомно, уточнил RT. Также за сутки по всей стране от COVID-19 скончались 122 человека , а 6 тыс. 772 пациента выздоровели.

Лидерами по числу новых случаев коронавируса стали Москва (+695) и Санкт-Петербург (+210), а на третье место поднялась Ростовская область (+147 случаев за сутки) .

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В остальных южных регионах и на Северном Кавказе ситуация следующая: Ставропольский край — 124, Краснодарский край — 92 , Дагестан — 78, Крым — 67, Карачаево-Черкесия — 63, Ингушетия — 41, Кабардино-Балкария — 33, Адыгея — 24, Северная Осетия — 24, Севастополь — 12, Чечня — 7.

Всего за время пандемии в России выявили 1 млн 35 тыс. 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 17 тыс. 993 человек , а 850 тыс. 49 пациентов выздоровели.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, за последние сутки в регионе выявили 92 больных коронавирусом в возрасте от 2 лет 9 месяцев до 86 лет. Среди пациентов 54 женщины и 38 мужчин, в том числе четверо детей. Вот как распрделились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 40;

в Сочи — 8;

в Кущевском и Выселковском районах — по 6;

в Славянском и Павловском районах — по 4;

в Горячем Ключе, Апшеронском и Новопокровском районах — по 3;

в Новороссийске, Темрюкском и Тихорецком районах — по 2;

в Крымском, Калининском, Курганинском, Брюховецком, Красноармейском, Лабинском, Северском, Усть-Лабинском и Белоглинском районах — по 1.

Всего к 8 сентября COVID-19 заразились 11 тыс. 930 жителей Кубани, в том числе 798 детей . Показатель заболеваемости достиг 210,2 случаев на 100 тыс. населения. За все время в крае провели 880 тыс. 373 исследования на COVID-19.