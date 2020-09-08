В центре Краснодара ограничат движение из-за церемонии награждения, посвященной голосованию по поправкам к Конституции

В Краснодаре 11 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя. Там пройдет праздничная церемония, посвященная итогам голосования по поправкам к Конституции

После 22:00 10 сентября участок улицы Гоголя от Красноармейской до Красной освободят от машин. Там организуют стоянку для участников и гостей краевого мероприятия — церемонии награждения, посвященной подведению итогов общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

С 6:00 11 сентября и до окончания мероприятия на этом квартале улицы будет ограничен проезд транспорта. Там установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили 8 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.