В центре Краснодара ограничат движение из-за церемонии награждения, посвященной голосованию по поправкам к Конституции

Краснодарский край

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В Краснодаре 11 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя. Там пройдет праздничная церемония, посвященная итогам голосования по поправкам к Конституции

После 22:00 10 сентября участок улицы Гоголя от Красноармейской до Красной освободят от машин. Там организуют стоянку для участников и гостей краевого мероприятия — церемонии награждения, посвященной подведению итогов общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

С 6:00 11 сентября и до окончания мероприятия на этом квартале улицы будет ограничен проезд транспорта. Там установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили 8 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.

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Напомним, общероссийское голосование по поводу изменений к Конституции, которые инициировал президент Владимир Путин, началось 25 июня и проходило в течение недели. Основным днем голосования стало 1 июля, он был объявлен выходным. После голосования общественники предложили перенести на 1 июля празднование Дня России, который отмечается в стране 12 июня.

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