В Анапе после ливня затопило дороги и дворы

В Анапе после сильных дождей, которые прошли 5 и 6 сентября, произошли подтопления

Дежурный ЕДДС Анапы в 11:58 сообщил в Центр по управлению кризисными ситуациями МЧС Кубани о том, что после дождя в городе скопилась вода в низменностях и подтопило пять придворовых территорий частных домов. При этом в сами дома вода не зашла.

К местам происшествия направили водооткачивающую технику, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.