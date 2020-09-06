В Анапе после ливня затопило дороги и дворы

Краснодарский край

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В Анапе после сильных дождей, которые прошли 5 и 6 сентября, произошли подтопления

Дежурный ЕДДС Анапы в 11:58 сообщил в Центр по управлению кризисными ситуациями МЧС Кубани о том, что после дождя в городе скопилась вода в низменностях и подтопило пять придворовых территорий частных домов. При этом в сами дома вода не зашла.

К местам происшествия направили водооткачивающую технику, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Напомним, до 6 сентября на Кубани действует экстренное предупреждение по ливням с грозой и шквалистым ветром. Накануне в Анапе прошли дожди, после чего в соцсетях стали появляться видео с затопленных улиц курорта.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем и вечером 6 сентября в Анапе ожидаются небольшие осадки, однако к вечеру они прекратятся, а в начале  следующей недели установится сухая погода.

Анапа МЧС Наводнения Погода

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