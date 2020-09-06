В Анапе после ливня затопило дороги и дворы
В Анапе после сильных дождей, которые прошли 5 и 6 сентября, произошли подтопления
Дежурный ЕДДС Анапы в 11:58 сообщил в Центр по управлению кризисными ситуациями МЧС Кубани о том, что после дождя в городе скопилась вода в низменностях и подтопило пять придворовых территорий частных домов. При этом в сами дома вода не зашла.
К местам происшествия направили водооткачивающую технику, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, до 6 сентября на Кубани действует экстренное предупреждение по ливням с грозой и шквалистым ветром. Накануне в Анапе прошли дожди, после чего в соцсетях стали появляться видео с затопленных улиц курорта.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем и вечером 6 сентября в Анапе ожидаются небольшие осадки, однако к вечеру они прекратятся, а в начале следующей недели установится сухая погода.