В Краснодаре разработали концепцию бульвара на улице имени Петра Метальникова

В мэрии Краснодара 13 июля сообщили о подготовке схемы нового бульвара на улице имени Петра Метальникова

Местные жители, специалисты из департамента архитектуры и градостроительства, МКУ «Центр озеленения и экологии» и администрация Прикубанского округа подготовили схему расположения нового бульвара. Его построят по улице имени Петра Метальникова от Московской в сторону Ростовского Шоссе.

Глава администрации Прикубанского округа Георгий Антониади рассказал, что после встречи с жителями и застройщиками было решено уменьшить количество парковочных мест с 850 до 650 штук. За счет этого бульвар расширят до 14 метров, а тротуар — до 4 метров.

«У нас получилась достаточно масштабная зеленая и пешеходная зона. Длина аллеи составила 1,5 км, площадь — 1,5 га, из которых площадь озеленения — 0,97 га. На аллее предусмотрены карманы для скамеек, цветники и многолетники. Также специалисты поработали над дендропланом, чтобы бульвар был более интересным», — сказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

На новом бульваре предлагают высадить 373 дерева, 4 тыс. кустарников (жимолость, бересклет, бирючина, спирея и кизильник) и 3,2 тыс. многолетних растений. Планируется, что растения будут разных цветов, чтобы разбавить монотонный бульвар. Вместо дорожных ограждений хотят использовать живую изгородь из бирючины в рамках концепции по замене металлических заборов.

Планируется, что бульвар по улице имени Петра Метальникова благоустроят инвесторы за свои средства.