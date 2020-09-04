В Новороссийске эвакуировали более 100 детей из-за пожара в школе
Утром 4 сентября в Новороссийске произошло короткое замыкание в коррекционной школе
Сообщение о пожаре на улице Козлова, 76 поступило диспетчеру в 8:50. Прибывшие на место спасатели установили, что произошло короткое замыкание в щитовой, которая находится в подвальном помещении.
На месте вызова работали 8 единиц спецтехники и 26 человек. Было эвакуировано 109 человек, 103 из них — дети, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По этому адресу в Новороссийске находится специальная коррекционная школа № 9 VIII вида для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В приемной учебного заведения порталу Юга.ру подтвердили информацию о замыкании, отметив, что на учебный процесс ситуация не повлияла. Однако сейчас школа обесточена.
Как писали Юга.ру, в январе в краснодарской школе № 49 на улице Стасова произошел пожар в раздевалке. Сначала причиной возгорания назвали короткое замыкание, позже выяснилось, что это был поджог. По данному факту возбудили уголовное дело. После проверки стало известно, что пожар устроил десятилетний ученик четвертого класса. Глава Краснодара Евгений Первышов призвал поддержать мальчика и заявил, что необходимо помочь ребенку, чтобы эта ситуация не испортила ему будущее.