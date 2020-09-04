В Новороссийске эвакуировали более 100 детей из-за пожара в школе

Сообщение о пожаре на улице Козлова, 76 поступило диспетчеру в 8:50. Прибывшие на место спасатели установили, что произошло короткое замыкание в щитовой, которая находится в подвальном помещении.

На месте вызова работали 8 единиц спецтехники и 26 человек. Было эвакуировано 109 человек, 103 из них — дети, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.