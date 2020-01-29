Пожар в одной из школ Краснодара произошел из-за поджога

Уголовное дело о поджоге возбудили после пожара в школе № 49 в Краснодаре

Инцидент произошел утром 29 января. Из-за сильного задымления на первом этаже из здания школы эвакуировали около 800 человек. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

По уточненным данным, возгорание произошло в гардеробе во время уроков. Никто не пострадал, но верхняя одежда нескольких школьников успела сгореть.

В качестве предварительной причины пожара называлось короткое замыкание. Однако выяснилось, что это был поджог. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство намерено выяснить условия, способствовавшие возгоранию, и дать оценку принимаемым со стороны администрации школы мерам по обеспечению безопасных условий обучения и законности поведения учащихся.