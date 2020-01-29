Пожар в одной из школ Краснодара произошел из-за поджога
Уголовное дело о поджоге возбудили после пожара в школе № 49 в Краснодаре
Инцидент произошел утром 29 января. Из-за сильного задымления на первом этаже из здания школы эвакуировали около 800 человек. Площадь пожара составила 20 кв. метров.
По уточненным данным, возгорание произошло в гардеробе во время уроков. Никто не пострадал, но верхняя одежда нескольких школьников успела сгореть.
В качестве предварительной причины пожара называлось короткое замыкание. Однако выяснилось, что это был поджог. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Надзорное ведомство намерено выяснить условия, способствовавшие возгоранию, и дать оценку принимаемым со стороны администрации школы мерам по обеспечению безопасных условий обучения и законности поведения учащихся.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года в другой краснодарской школе произошел пожар — из-за короткого замыкания загорелась электрощитовая. Из здания эвакуировали 2 тыс. человек.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.