Из школы в Краснодаре из-за пожара эвакуировали почти 2 тыс. человек
В Краснодаре утром 28 ноября эвакуировали учеников и сотрудников школы из-за дыма
Сообщение о возгорании в школе № 65 на улице Дорожной поступило в 9:33. Приехавшие пожарные установили, что в здании из-за короткого замыкания загорелась электрощитовая. Пожар площадью 2 кв. метра на первом этаже ликвидировали спустя несколько минут при помощи огнетушителя.
Из школы вывели 1 тыс. 896 человек — учеников и персонал учебного заведения. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В марте в Краснодаре случился пожар в школе на улице Сормовской. Тогда из здания эвакуировали 30 человек.
В 65-й школе что-то пригорело и первую смену отпустили. Главное не говорить об этом сыну чтобы он раньше времени не обрадовался отмене занятий 2-й смены, т.к. это еще не известно. pic.twitter.com/kL4WXmqqAO— Александр Артюх (@artjushok) November 28, 2019
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