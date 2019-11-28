Из школы в Краснодаре из-за пожара эвакуировали почти 2 тыс. человек

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 28 ноября эвакуировали учеников и сотрудников школы из-за дыма

Сообщение о возгорании в школе № 65 на улице Дорожной поступило в 9:33. Приехавшие пожарные установили, что в здании из-за короткого замыкания загорелась электрощитовая. Пожар площадью 2 кв. метра на первом этаже ликвидировали спустя несколько минут при помощи огнетушителя.

Из школы вывели 1 тыс. 896 человек — учеников и персонал учебного заведения. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В марте в Краснодаре случился пожар в школе на улице Сормовской. Тогда из здания эвакуировали 30 человек.

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