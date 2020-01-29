Из школы в Краснодаре из-за задымления эвакуировали 800 человек

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Стасова из школы № 49 эвакуировали учеников

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что в 10:54 спасателям поступило сообщение о сильном задымлении в здании на улице Стасова. Через четыре минуты пожарные установили, что произошло сильное задымление на первом этаже. На место выехали восемь автоцистерн, две лестницы и один рукавный автомобиль. Пожар на площади 20 кв. метров был локализован в 11:23.

Из здания эвакуировали около 800 человек.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года в другой краснодарской школе произошел пожар, из-за которого из здания эвакуировали 2 тыс. человек.

Краснодар МЧС Пожары Школа Школьники

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