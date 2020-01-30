Пожар в краснодарской школе устроил четвероклассник
Глава Краснодара Евгений Первышов призвал поддержать десятилетнего мальчика, который устроил пожар в школе
Накануне утром в краснодарской школе № 49 на улице Стасова произошел пожар в раздевалке. Сначала причиной возгорания назвали короткое замыкание, однако позже выяснилось, что это был поджог. По данному факту возбудили уголовное дело. После проверки стало известно, что пожар устроил десятилетний ученик четвертого класса.
В школе рассказали, что мальчик нашел зажигалку, зажег ее и не сразу заметил, как загорелась одна из курток. Ребенок испугался и убежал в класс, никому не рассказав о произошедшем, потому что боялся наказания.
Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что необходимо помочь ребенку, чтобы эта ситуация не испортила ему будущее.Также глава города готов лично помочь в компенсации тем родителям, кому это будет необходимо.
«Мальчику всего десять лет, он учится в четвертом классе. Это еще ребенок, и случившееся, уверен, — сильный эмоциональный стресс и для него, и, конечно, для всей семьи. Это случилось в школе, задача которой — воспитание, а значит — в этом есть доля и нашей ответственности», — рассказал Первышов.
Он добавил, что нельзя судить о ребенке по одному неправильному поступку. Важно, чтобы мальчик не стал изгоем, для этого ему нужна помощь и поддержка, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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