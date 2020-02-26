В Сочи у молодой пары черных лебедей впервые появились птенцы

В декабре сотрудники парка заметили, что лебеди — и самец, и самка — начали строить гнездо возле своего пруда. Птицы также по очереди высиживали четыре яйца. Чтобы лебедям было комфортнее, над гнездом соорудили искусственный навес. Через 45 дней на свет появились птенцы.

Пока что работники парка видели только двух птенцов.

«Родители их не выпускают из гнезда, держат в прямом смысле под крылом. Так что, возможно, лебедят даже больше. Узнать это можно будет после того, как родители с потомством начнут спускаться на воду», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.