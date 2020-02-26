В Сочи у молодой пары черных лебедей впервые появились птенцы
В сочинском парке «Южные культуры» у пары черных лебедей зимой появилось первое потомство
В декабре сотрудники парка заметили, что лебеди — и самец, и самка — начали строить гнездо возле своего пруда. Птицы также по очереди высиживали четыре яйца. Чтобы лебедям было комфортнее, над гнездом соорудили искусственный навес. Через 45 дней на свет появились птенцы.
Пока что работники парка видели только двух птенцов.
«Родители их не выпускают из гнезда, держат в прямом смысле под крылом. Так что, возможно, лебедят даже больше. Узнать это можно будет после того, как родители с потомством начнут спускаться на воду», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.
По оценке специалистов, пара принесла потомство непривычно рано. Обычно вить гнезда лебеди начинают в конце зимы — начале весны, а птенцы вылупляются в апреле-мае. Однако декабрь 2019 года выдался довольно теплым, отчего сроки высиживания птенцов сдвинулись на более раннее время.
Пару черных лебедей привезли в Сочи в 2012 году. В их гнезде ежегодно появлялись яйца, но потомство так и не вылупилось. Позже выяснилось, что это две самки. В 2018 году парк договорился об обмене одной из птиц на самца черного лебедя.
Зимой 2020 года у пары редких птиц наконец появилось первое потомство.
Как писали Юга.ру, в мае 2019 года в сочинском парке «Дендрарий» у пары австралийских черных лебедей появились на свет три птенца.
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