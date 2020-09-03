Аналитики выяснили, как пандемия отразилась на доходах фитнес-индустрии

Аналитики рассказали, что в некоторых регионах России из-за пандемии коронавируса люди стали меньше ходить в фитнес-центры

Напомним, 26 марта из-за пандемии коронавируса на Кубани приостановили работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе бассейнов, фитнес-центров и других объектов физкультуры и спорта. Власти разрешили фитнес-центрам вернуться к работе только 27 июня.

Специалисты IT-компании «Эвотор» проанализировали данные с более чем 650 тыс. онлайн-касс по всей России и выяснили, что выручка несетевых фитнес-центров в августе снизилась на 30% по сравнению с показателями 2019 года. При этом оборот магазинов спорттоваров увеличился на 24%, а магазинов спортивного питания — на 14%, сообщил телеканал «360» .

«Многие владельцы спортивных центров не сумели справиться с финансовыми трудностями, которые возникли из-за простоя. Договориться с арендодателями о сокращении арендных ставок удалось не всем. Жесткие требования Роспотребнадзора не позволяют спортцентрам работать со стопроцентной загрузкой, а опасения второй волны пандемии тормозят продажи абонементов», — рассказал гендиректор компании Андрей Романенко.

Согласно данным исследования, которые есть в распоряжении портала Юга.ру, в Москве после пандемии не открылся 31% несетевых спорт-центров, в Санкт-Петербурге оборот фитнес-центров упал на 33%, в Ростовской области выручка фитнесов упала всего на 1%.

При этом в Краснодарском крае пандемия не отразилась на обороте фитнес-центров — их выручка осталась на уровне 2019 года.