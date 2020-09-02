«Это на уровне сердца». Жена футболиста «Краснодара» Ари рассказала, как он отдал босой бабушке свою обувь

Краснодарский край

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Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари 1 сентября отдал свою обувь пожилой женщине, которая шла босиком по улице

Жена бразильского футболиста Наталья опубликовала в своем инстаграме видео и рассказала, что ее муж увидел из машины пожилую женщину, которая шла по улице босиком, и решил остановиться, чтобы отдать ей свою обувь. На другом видео футболист обрабатывает руки бабушки антисептиком.

2 сентября Наталья рассказала порталу Юга.ру подробности истории, которая произошла накануне, когда у команды был выходной, и они с семьей поехали в парк «Краснодар» играть в волейбол.

«На светофоре было плотное движение, Ари увидел бабушку, которая несла коробки, и говорит: "Стой-стой, давай остановимся!". Разворачивает машину, заезжает в проулок и зовет: "Бабушка! Дорогая!". Он просто вышел из машины и отдал бабушке свою обувь. Говорит: "Вы что босиком по горячему асфальту ходите?". Так как сейчас пандемия, Ари достал антисептик, налил ей на руки, сказал беречь себя. Она сказала: "Дай бог вам здоровья", благословила нас и мы поехали дальше», — поделилась Наталья.

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Она призналась, что эмоционально отреагировала на эту ситуацию. По ее словам, муж всегда всем помогает — в зависимости от ситуации.

«Бабушка была счастлива такому вниманию. Но для меня это реально было до слез, особенно зная, как люди не обращают внимание на пожилых. К сожалению, их много, но бывают попрошайки, бывают бабушки, которых какие-то люди заставляют работать на дороге, просить милостыню. Ари никогда об этом не думает, он просто остановился без задней мысли. Это интуитивно, это на уровне сердца, на уровне его отношения к людям, его доброты. Просто взял, снял и отдал», — сказала супруга футболиста.

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Сам футболист в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса» признался, что пожилая женщина напомнила ему его бабушку, которой приходилось работать на улице. Он рассказал, что часто помогает людям и вспоминает Бразилию, «где много хороших людей, которым нечего кушать, они живут на улице».

Бразильский форвард начал играть в России в 2010 году, заключив контракт с московским «Спартаком». В августе 2013-го футболист перешел в «Краснодар». В феврале 2017-го Ари ушел в аренду «Локомотиву», где провел полтора года, после чего вернулся в стан «быков».

В июле 2018 года футболист получил российский паспорт. Тогда он говорил, что задумался о вложении денег в местные футбольные школы и о том, чтобы остаться в России.

«К тому же, тут живет моя дочь Ариани, готов остаться ради нее», — заявил Ари.

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