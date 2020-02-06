Футболист «Краснодара» Ари рассказал, как несколько лет назад спас женщину в ДТП
Нападающий «Краснодара» Ари в феврале рассказал историю о спасении беременной женщины в ДТП под Москвой
Игрок черно-зеленых 5 февраля дал интервью «Чемпионату» к своему юбилею жизни в России. Десять лет назад спортсмена купил «Спартак» и в честь этого события футболист составил топ-10 памятных событий в карьере. Одним из воспоминаний стало спасение женщины в ДТП по пути из Тулы в Москву.
Спортсмен ехал на машине с матча в Туле вместе с другим игроком «Локомотива» Фарфаном, когда на их глазах произошла авария.
«Мы с Фарфаном рванули туда и вытаскивали беременную женщину из дымящейся машины. Открыли ее с помощью лома. Фарфан постелил свою куртку — на нее мы положили женщину. Все случилось быстро, это был просто импульс — помочь пострадавшим. Такое может произойти где угодно и с кем угодно», — рассказал Ари.
Он добавил, что до сих пор не знает, что произошло дальше с женщиной и пьяным парнем, из-за которого, скорее всего, случилась авария.
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