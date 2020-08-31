Путин наградил «ЕвроХим» в день рождения компании

Ее цель —поддержка пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии. С ее начала компания «ЕвроХим» создала оперативный штаб для проведения благотворительных добровольческих акций в регионах присутствия — от Заполярья и Урала до Поволжья и Северного Кавказа.

27 августа сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Алексей Комиссаров вручил Минерально-химической компании «ЕвроХим» Почетную грамоту с подписью президента РФ Владимира Путина. «ЕвроХим» получил эту награду в день, когда компании исполнилось 19 лет. Президент отметил вклад компании в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Штаб «ЕвроХима» взаимодействует с руководителями региональных и муниципальных властей и с отделениями Общероссийского народного фронта в регионах. Это позволяет принимать оперативные решения об оказании необходимой помощи именно тем, кто в ней нуждается в данный момент.

За месяцы акции в различные города РФ по запросу местных властей, медицинских, образовательных, жилищно-коммунальных учреждений «ЕвроХим» поставлял специальные автомобили и установки для дезинфекции улиц и городских территорий, медицинские приборы и оборудование, средства индивидуальной защиты для медицинских работников, пенсионеров и ветеранов, дезинфицирующие вещества. Компания продолжает оказывать поддержку тем городам и регионам, где ситуация с заболеваемостью остается неблагоприятной.

Как сообщали Юга.ру, волонтеры «ЕвроХим-БМУ» доставили многодетным семьям Белореченского района около 2 тыс. продуктовых наборов. Ранее завод закупил для медсотрудников Белореченской центральной районной больницы 1 тыс. защитных костюмов. Также сотрудникам полиции и отрядам самоконтроля были переданы маски, перчатки и антисептики.