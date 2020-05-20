Ограничения для борьбы с пандемией привели к многих граждан ко временной нетрудоспособности. Как отметили в пресс-службе завода, наиболее уязвимыми оказались многодетные семьи. Поэтому компания «ЕвроХим-БМУ» закупила и сформировала 1900 продуктовых наборов для многодетных семей Белореченского района. В течение недели молодые сотрудники компании развозили пакеты с продуктами белореченцам домой.

«ЕвроХим-БМУ» доставлял многодетным семьям продуктовые наборы в рамках работы оперативного штаба по борьбе с пандемией, который минерально–химическая компания Андрея Мельниченко создала больше месяца назад. Оперштаб создавался, чтобы объединить усилия бизнеса, общественности и региональных властей всех уровней. Штаб возглавил гендиректор компании Игорь Нечаев.

Как сообщали Юга.ру, по просьбе белореченских медработников и главы района Александра Шаповалова «ЕвроХим-БМУ» закупил и передал Центральной районной больнице Белореченска маски, перчатки, антисептики и защитные костюмы.