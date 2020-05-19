«ЕвроХим» передал средства защиты медикам Белореченска

С конца марта созданный минерально-химической компанией Андрея Мельниченко оперативный штаб проводит регулярные онлайн-совещания с главами муниципалитетов и представителями региональных администраций тех краев и областей, где работают предприятия «ЕвроХима». Штаб возглавляет гендиректор компании Игорь Нечаев.

О деятельности оперштаба представители компании рассказали 13 мая на вебинаре, проведенном Общественной палатой РФ на тему «Лучшие практики социально ответственного бизнеса в условиях пандемии». Оперативный штаб создан компанией для контроля пандемии во всех городах ее присутствия от Заполярья до Кавказа и своевременного реагирования на просьбы о помощи со стороны глав городских и районных администраций.

В Белореченском районе Краснодарского края 8 мая Исполнительный директор «ЕвроХим — БМУ» Сергей Клявлин вместе с молодыми специалистами передал главе района Александру Шаповалову закупленные заводом средства индивидуальной защиты — маски, антисептики и перчатки.