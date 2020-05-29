«ЕвроХим» рассказал о помощи населению в городах присутствия компании

Завод принял все меры для защиты сотрудников и сохранения непрерывности производства. На всех предприятиях есть средства защиты и постоянно проводится дезинфекция помещений и транспорта.

Предприятия запустили специальные автобусы для доставки сотрудников на работу и обратно. Этот транспорт дезинфицируется перед каждым рейсом, а у всех сотрудников измеряется температура.

В столовых всех предприятий есть устройства для дезинфекции воздуха и бесконтактные диспенсеры для очистки рук. Питание тех, кто находится на рабочем месте, осуществляется доставкой обедов в ланч-боксах. Все сотрудники столовых работают в перчатках и масках. Сотрудники, не занятые в производстве непрерывного цикла, и все сотрудники старше 65 лет переведены на удаленную работу.