«ЕвроХим» рассказал о помощи населению в городах присутствия компании
Гендиректор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев рассказал о безопасности сотрудников и действиях оперштаба для поддержки населения
Завод принял все меры для защиты сотрудников и сохранения непрерывности производства. На всех предприятиях есть средства защиты и постоянно проводится дезинфекция помещений и транспорта.
Предприятия запустили специальные автобусы для доставки сотрудников на работу и обратно. Этот транспорт дезинфицируется перед каждым рейсом, а у всех сотрудников измеряется температура.
В столовых всех предприятий есть устройства для дезинфекции воздуха и бесконтактные диспенсеры для очистки рук. Питание тех, кто находится на рабочем месте, осуществляется доставкой обедов в ланч-боксах. Все сотрудники столовых работают в перчатках и масках. Сотрудники, не занятые в производстве непрерывного цикла, и все сотрудники старше 65 лет переведены на удаленную работу.
Репортаж с краснодарского производства антисептиков:
«С первых дней пандемии стало ясно, что невозможно управлять ситуацией привычными методами. Стали очень важны регулярные коммуникации топ-менеджмента компании с главами городов и районов, где находятся наши предприятия, с региональными властями. Поэтому уже в конце марта мы создали оперативный штаб по противодействию коронавирусу для решения проблем на местах и координации совместной работы», — рассказал гендиректор «ЕвроХим» Игорь Нечаев в интервью «Коммерсанту».
Также компания помогает жителям городов, где находятся ее комбинаты и заводы. В городах, где приостановлена работа многих организаций и малого бизнеса, материальное положение жителей ухудшилось, «ЕвроХим» прислушивается к пожеланиям муниципалитетов о поддержке таких граждан.
Дезинфекторы в городе:
Так в городе Ковдор Мурманской области по просьбе районных властей компания приобрела специальный автомобиль для очистки и дезинфекции улиц города. Предприятие «Новомосковский хлор» в Тульской области передало учреждениям региона тонну гипохлорита натрия, признанного ВОЗ эффективным дезинфицирующим средством. В том же Новомосковске городской больнице передается оборудование, которое запрашивают местные медики.
«ЕвроХим» организовал молодежное движение волонтеров предприятий компании, наладив их взаимодействие с участниками Всероссийской акции взаимопомощи. Теперь активисты совместно работают, поддерживая пожилых и маломобильных граждан и помогая медучреждениям. В Котельниково Волгоградской области и Невинномысске Ставропольского края волонтеры уже доставили в медицинские и жилищно-коммунальные учреждения 100 тыс. перчаток и масок, закрытых очков, одноразовых халатов и фартуков, а также респираторы, костюмы и дезинфицирующие средства.
Как сообщали Юга.ру, волонтеры «ЕвроХим-БМУ» доставили многодетным семьям Белореченского района около 2 тыс. продуктовых наборов. Ранее завод закупил для медсотрудников Белореченской центральной районной больницы 1 тыс. защитных костюмов. Также сотрудникам полиции и отрядам самоконтроля были переданы маски, перчатки и антисептики.
Все материалы по теме:
Читайте также
«Мы начинаем экономить на всем»
Власти Краснодара рассказали, как пандемия отразилась на бюджете города
Журналистов и редакторов «Медиазоны», «Таких дел», «Эха Москвы» и «Новой газеты» задержали в Москве
Профсоюз утверждает, что они не нарушили ни одного закона