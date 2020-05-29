«ЕвроХим» рассказал о помощи населению в городах присутствия компании

Партнерский Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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Гендиректор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев рассказал о безопасности сотрудников и действиях оперштаба для поддержки населения

Завод принял все меры для защиты сотрудников и сохранения непрерывности производства. На всех предприятиях есть средства защиты и постоянно проводится дезинфекция помещений и транспорта.

Предприятия запустили специальные автобусы для доставки сотрудников на работу и обратно. Этот транспорт дезинфицируется перед каждым рейсом, а у всех сотрудников измеряется температура.

В столовых всех предприятий есть устройства для дезинфекции воздуха и бесконтактные диспенсеры для очистки рук. Питание тех, кто находится на рабочем месте, осуществляется доставкой обедов в ланч-боксах. Все сотрудники столовых работают в перчатках и масках. Сотрудники, не занятые в производстве непрерывного цикла, и все сотрудники старше 65 лет переведены на удаленную работу.

Репортаж с краснодарского производства антисептиков:

«С первых дней пандемии стало ясно, что невозможно управлять ситуацией привычными методами. Стали очень важны регулярные коммуникации топ-менеджмента компании с главами городов и районов, где находятся наши предприятия, с региональными властями. Поэтому уже в конце марта мы создали оперативный штаб по противодействию коронавирусу для решения проблем на местах и координации совместной работы», — рассказал гендиректор «ЕвроХим» Игорь Нечаев в интервью «Коммерсанту».

Также компания помогает жителям городов, где находятся ее комбинаты и заводы. В городах, где приостановлена работа многих организаций и малого бизнеса, материальное положение жителей ухудшилось, «ЕвроХим» прислушивается к пожеланиям муниципалитетов о поддержке таких граждан.

Дезинфекторы в городе:

Так в городе Ковдор Мурманской области по просьбе районных властей компания приобрела специальный автомобиль для очистки и дезинфекции улиц города. Предприятие «Новомосковский хлор» в Тульской области передало учреждениям региона тонну гипохлорита натрия, признанного ВОЗ эффективным дезинфицирующим средством. В том же Новомосковске городской больнице передается оборудование, которое запрашивают местные медики.

«ЕвроХим» организовал молодежное движение волонтеров предприятий компании, наладив их взаимодействие с участниками Всероссийской акции взаимопомощи. Теперь активисты совместно работают, поддерживая пожилых и маломобильных граждан и помогая медучреждениям. В Котельниково Волгоградской области и Невинномысске Ставропольского края волонтеры уже доставили в медицинские и жилищно-коммунальные учреждения 100 тыс. перчаток и масок, закрытых очков, одноразовых халатов и фартуков, а также респираторы, костюмы и дезинфицирующие средства.

Как сообщали Юга.ру, волонтеры «ЕвроХим-БМУ» доставили многодетным семьям Белореченского района около 2 тыс. продуктовых наборов. Ранее завод закупил для медсотрудников Белореченской центральной районной больницы 1 тыс. защитных костюмов. Также сотрудникам полиции и отрядам самоконтроля были переданы маски, перчатки и антисептики. 

Благотворительность ЕвроХим Коронавирус

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