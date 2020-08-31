В Краснодаре девушка села на капот полицейской машины. Ей грозит до 15 суток ареста

Полиция назначила проверку после того, как в ночь на 30 августа жительница Краснодара посидела на служебной машине ППС

Днем 31 августа в краснодарских пабликах появилось видео, на котором девушка садится на капот машины полицейских, после чего сотрудник МВД переносит ее на руках с машины на тротуар.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, инцидент произошел в ночь на 30 августа на пересечении улиц Рашпилевской и Мира.

По факту случившегося полиция проводит проверку, действиям 31-летней краснодарки дадут правовую оценку. Девушке может грозить административное наказание по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), предусматривающее до 15 суток ареста, а за нарушение ПДД — штраф 500 рублей.