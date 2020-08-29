В центре Краснодара ночью прошла уличная вечеринка, участники которой перекрыли движение транспорта. Теперь их ищет полиция

Полиция устанавливает личность участников уличной вечеринки в центре Краснодара, которые в ночь на 29 августа перекрыли движение транспорта

Напомним, на Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Остаются под запретом массовые мероприятия, заведения обещпита должны работать только до 00:00, а ночные клубы по-прежнему закрыты.

В ночь на 29 августа в краснодарских пабликах появилось видео с улица Красноармейской. Там образовалась уличная вечеринка, участники которой перекрыли улицу, громко пели, танцевали и забирались на капот автомобилей.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что сотрудники полиции устанавливают личность водителей автомобилей, которые нарушили ПДД. «За нарушение тишины и покоя граждан также устанавливается личность водителя автомобиля, из салона которого громко играла музыка. Их действиям будет дана правовая оценка», — рассказали в ведомстве.

Как писали Юга.ру, на Кубани 6 июня разрешили открыться кафе и ресторанам, у которых есть веранды и террасы. После чего ночью 7 июня около одного из баров на улице Красной собралась уличная вечеринка.