В центре Краснодара ночью прошла уличная вечеринка, участники которой перекрыли движение транспорта. Теперь их ищет полиция
Полиция устанавливает личность участников уличной вечеринки в центре Краснодара, которые в ночь на 29 августа перекрыли движение транспорта
Напомним, на Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Остаются под запретом массовые мероприятия, заведения обещпита должны работать только до 00:00, а ночные клубы по-прежнему закрыты.
В ночь на 29 августа в краснодарских пабликах появилось видео с улица Красноармейской. Там образовалась уличная вечеринка, участники которой перекрыли улицу, громко пели, танцевали и забирались на капот автомобилей.
В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что сотрудники полиции устанавливают личность водителей автомобилей, которые нарушили ПДД.
«За нарушение тишины и покоя граждан также устанавливается личность водителя автомобиля, из салона которого громко играла музыка. Их действиям будет дана правовая оценка», — рассказали в ведомстве.
Как писали Юга.ру, на Кубани 6 июня разрешили открыться кафе и ресторанам, у которых есть веранды и террасы. После чего ночью 7 июня около одного из баров на улице Красной собралась уличная вечеринка.
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