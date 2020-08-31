Уровень Краснодарского водохранилища упал ниже критических отметок

В Кубанском бассейновом водном управлении (КБВУ) рассказали, какая ситуация сложилась на Краснодарском водохранилище к концу засушливого августа

По данным мониторинга, опубликованного на сайте КБВУ, 31 августа приток воды в Краснодарское водохранилище составил 74 куб. метра в секунду, при этом еще 8 августа от составлял 211 куб. метров в секунду. Сброс воды из водохранилища на 31 августа составляет 80 куб. метров в секунду, а 8 августа этот показатель равнялся 262 куб. метрам в секунду.

Врио директора Краснодарского водохранилища Владимир Грищенко рассказал порталу Юга.ру, что уровень воды в водохранилище 31 августа опустился до отметки 25,8 метра, что на 5 см ниже критической отметки. Специалисты называют это «уровнем мертвого объема». Еще 15 августа этот показатель был на уровне 25,9 метра, а 8 августа — 26,4 метра. При этом нормальный подпорный уровень водохранилища составляет 32,75 метра.

Причиной такого критического недостатка воды в Кубанском море стала малоснежная зима и небольшое количество осадков, пояснили в КБВУ.

В Кубанском бассейновом водном управлении сообщили, что специалисты проводят постоянный мониторинг. Исправить ситуацию могут обильные осадки. Однако, как писали Юга.ру, в ближайшие дни в крае сохранится сухая погода, которая продержится примерно первые две недели осени.