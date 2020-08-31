Осень на Кубани начнется с жары до 38 °С

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды на последний день лета и на первые дни осени

По данным гидрометцентра Кубани, 31 августа в Краснодарском крае будет сухая погода. Днем воздух прогреется до 30-35 °С, местами до 37 °С. Ветер 5-10 м/с, в дневные часы возможны порывы 12-17 м/с. 

В Краснодаре в понедельник будет ясно и ветрено — днем термометры покажут 34-36 °С, а ветер усилится до 8-13 м/с.

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На побережье Черного моря 31 августа также ожидается солнечная погода. Дневная температура воздуха — 31-36 °С, в Туапсинском районе — 28-33 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. 

1 и 2 сентября на Кубани сохранится сухая погода. Ночью воздух остынет до 15-20 °С, в юго-восточных предгорьях — до 9-14 °С. Днем прогнозируют жару — 31-36 °С, местами до 38 °С. Ветер 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в первые дни осени будет ясно. Ночные температуры — около 18-19 °С, днем воздух прогреется до 36 °С. Ветер слабый, 1-3 м/с. Индекс УФ-излучения высокий — 6-7.

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На Черноморском побережье во вторник и среду прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха ночью — 21-26 °С, днем будет 31-36 °С, в Туапсинском районе ночью похолодает до 18-23 °С, днем синоптики обещают 29-34 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в Новороссийске порывы до 17 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск и Приморско-Ахтарск — 24 °C, Темрюк и Анапа — 25 °C, Новороссийск, Туапсе и Сочи — 26 °C, Геленджик — 27 °C.

Отметим, что из-за жары и засухи в Краснодарском крае весь август действует экстренное предупреждение по пожароопасности.

Азовское море Краснодар Новороссийск Погода Пожароопасность Черное море

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