Под Новороссийском загорелись 4 га леса

В поселке Южная Озереевка вечером 30 августа произошел крупный пожар в лесу

Сообщение о возгорании сухой растительности в районе поселка Южная Озереевка под Новороссийском поступило спасателям в 21:54. Пожарные установили, что горит трава на площади 4 га.

На месте работают 29 человек и 10 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ситуация находится на особом контроле МЧС. К полуночи огонь локализовали.

Напомним, в Сочи 29 августа произошел природный пожар, который тушили более 18 часов.