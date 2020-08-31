Под Новороссийском загорелись 4 га леса

Краснодарский край

Распечатать

В поселке Южная Озереевка вечером 30 августа произошел крупный пожар в лесу

Сообщение о возгорании сухой растительности в районе поселка Южная Озереевка под Новороссийском поступило спасателям в 21:54. Пожарные установили, что горит трава на площади 4 га.

На месте работают 29 человек и 10 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ситуация находится на особом контроле МЧС. К полуночи огонь локализовали.

Напомним, в Сочи 29 августа произошел природный пожар, который тушили более 18 часов.

МЧС Новороссийск Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Под Новороссийском загорелись 4 га леса
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»
МЧС объявило экстренное предупреждение по сильной жаре в Сочи
В сети появилось видео с моментом ДТП в Краснодаре, где перевернулась машина
В Сочи умер мужчина с подтвержденным COVID-19
В Сочи сгорел лес на площади 300 кв. метров

Лента новостей

Статьи Партнерский

Я родила в частном роддоме в Краснодаре. Как это было

Статьи

Где поохотиться в Краснодарском крае?

Мы знаем места

Статьи

Черный август

Кто и зачем взорвал Краснодар 17 лет назад?

Реклама на портале