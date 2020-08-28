После новости об отсутствии КТ в ККБ № 2 Минздрав Кубани отчитался, что медпомощь пациентам оказывают в полном объеме. Это не совсем так

28 августа Минздрав Краснодарского края отреагировал на публикацию портала Юга.ру. В ней сообщалось о том, что в ККБ № 2 не работает компьютерная томография

Как сегодня писали Юга.ру, 25 августа мать журналиста портала вызвала скорую помощь из-за ухудшающегося состояния и симптомов коронавируса. Скорая отвезла 61-летнюю женщину в краснодарскую краевую больницу № 2 для обследования. Анализы краснодарки оказались в норме, рентген не показал пневмонию. При этом ранее врач поликлиники по месту жительства указывал на симптомы острой двусторонней пневмонии. Женщине не стали делать компьютерную томографию, как это полагается в таких случаях, поскольку в медучреждении сгорел аппарат КТ. Об этом ей сообщили фельдшеры скорой и персонал больницы. Несмотря на плохое самочувствие, женщину отпустили домой — поскольку у нее официально ничего не диагностировали. Результат КТ в частной клинике показал поражение легких на 50% . Семья больной вызвала скорую помощь, которая приехала спустя 13 часов . Краснодарку госпитализировали.

Ночью 28 августа с подозрением на пневмонию госпитализировали и ее супруга, 62-летнего отца журналиста. Ему тоже не сделали КТ, однако рентген показал двустороннюю пневмонию. Результаты COVID-19 на вечер 28 августа неизвестны. Перед публикацией редакция обратилась в пресс-службу краевого минздрава по поводу сломанного аппарата КТ, однако там сообщили, что не в курсе ситуации. Редакция направила запросы в медучреждение и ведомство и опубликовала новость.

Спустя полчаса после публикации к порталу обратился минздрав и признал , что аппарат компьютерной томографии вышел из строя. Однако в ведомстве добавили, что «медицинская помощь всем пациентам в краевой клинической больнице №2 оказывается в полном объеме» , а также что медучреждение заключило контракт на проведение КТ в другом учреждении, специализированной краевой клинической больнице. По данным пресс-службы, для проведения томографии больных из ККБ № 2 туда возят на служебном транспорте. Отметим, что мужчине, у которого рентген показал пневмонию, так и не сделали КТ в течение 28 августа. Юга.ру поинтересовался у Минздрава о том, когда именно был заключен контракт, чтобы узнать о начале действия нормы о проведении КТ в другом месте. Редактору портала сообщили, что это случилось не в последние дни, а ранее.