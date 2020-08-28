В вертолете, который совершил жесткую посадку в горах Сочи, летела президент московского конного клуба
В Сочи продолжают расследовать инцидент с вертолетом, который 26 августа совершил жесткую посадку в горах Красной Поляны
Аварийная посадка Robinson R44 произошла в районе хребта Аибга. На борту находились четыре человека, среди них один пилот. С места происшествия двух человек госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Прокуратура и следственный комитет назначили проверку. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Позже появилась версия о том, что причиной жесткой посадки мог стать сильный порыв ветра.
28 августа стали известны подробности случившегося. В вертолете летела президент московского международного конного клуба Pradar Вита Козлова и ее близкие.
«Вертолет с президентом Pradar Club Витой Козловой, ее супругом Владимиром Козловым и сыном Глебом на борту потерпел крушение в Сочи у горного хребта Аибга. Внезапно остановился винт и вертолет начал падать, переворачиваясь и скатываясь по горному склону с высоты 90 метров», — сообщается в инстаграме клуба.
Как пишет телеграм-канал 360, в TikTok опубликовано несколько роликов, где Козлова рассказывает, как именно произошла жесткая посадка вертолета.
@pradarclub
Вертолет с президентом Pradar Club Витой Козловой и членами ее семьи на борту потерпел крушение в Сочи#конныйспорт #Прадар #крушениевертолета #Сочи♬ оригинальный звук - pradarclub