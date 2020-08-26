В горах Сочи аварийно сел частный вертолет, два человека пострадали

Аварийная посадка произошла 25 августа в районе хребта Аибга. На борту вертолета Robinson R44 находились 4 человека: один пилот и три пассажира. По информации начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадима Снегирева, два человека пострадали. Предварительно, они находятся в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что к месту происшествия направили вертолет МЧС для эвакуации людей.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту обеспечения безопасности полетов. Также проверку проведет следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, сообщили в ведомстве.

Как писали Юга.ру, в Сочи в ноябре 2016 года при падении вертолета погиб человек. Авария произошла во дворе частного дома на улице Цимлянской.