В горах Сочи аварийно сел частный вертолет, два человека пострадали

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в районе Красной поляны днем 26 августа экстренно приземлился частный вертолет Robinson R44

Аварийная посадка произошла 25 августа в районе хребта Аибга. На борту вертолета Robinson R44 находились 4 человека: один пилот и три пассажира. По информации начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадима Снегирева, два человека пострадали. Предварительно, они находятся в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что к месту происшествия направили вертолет МЧС для эвакуации людей.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту обеспечения безопасности полетов. Также проверку проведет следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, сообщили в ведомстве.

Как писали Юга.ру, в Сочи в ноябре 2016 года при падении вертолета погиб человек. Авария произошла во дворе частного дома на улице Цимлянской.

Авиакатастрофы Авиация МЧС Происшествия Прокуратура Следственный комитет Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В горах Сочи аварийно сел частный вертолет, два человека пострадали
ФК «Краснодар» увеличил квоту билетов на домашние матчи
В Краснодаре женщина оставила ребенка около магазина и ушла
Власти Краснодара рассказали, что хотят сделать в микрорайоне Гидростроителей до 2022 года
В Крыму арестовали вожатого лагеря, который подозревается в изнасиловании 9-летней девочки
Первышов в отпуске оценил Приозерный бульвар, но остался недоволен старым забором

Лента новостей

Реклама на портале