Аварийную ситуацию с частным вертолетом в горах Сочи мог спровоцировать ветер

Источник портала Юга.ру в экстренных службах 27 августа сообщил, что причиной падения вертолета в горах Сочи мог стать сильный порыв ветра

Напомним, в Сочи в районе Красной Поляны днем 26 августа экстренно приземлился частный вертолет Robinson R44. На борту находились четыре человека, один пилот и три пассажира. В результате жесткой посадки, два человека пострадали.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту обеспечения безопасности полетов. Также проверку проведет следственное управление на транспорте СКР, сообщили в ведомстве.

По мнению источника портала Юга.ру в экстренных службах, вертолет, скорее всего, попал в восходящие потоки воздуха, что спровоцировало аварийную ситуацию. «Да, погода вчера днем была в горах идеальная, солнечная, без осадков. Но это только на первый взгляд. В момент аварии, по данным синоптиков, ветер дул юго-восточный 3 метра в секунду. Но, видимо, в какой-то момент легкомоторная машина попала в так называемый струйный поток воздуха. Такое случается в горах», — рассказал собеседник.