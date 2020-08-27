Аварийную ситуацию с частным вертолетом в горах Сочи мог спровоцировать ветер

Краснодарский край

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Источник портала Юга.ру в экстренных службах 27 августа сообщил, что причиной падения вертолета в горах Сочи мог стать сильный порыв ветра

Напомним, в Сочи в районе Красной Поляны днем 26 августа экстренно приземлился частный вертолет Robinson R44. На борту находились четыре человека, один пилот и три пассажира. В результате жесткой посадки, два человека пострадали.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту обеспечения безопасности полетов. Также проверку проведет следственное управление на транспорте СКР, сообщили в ведомстве.

По мнению источника портала Юга.ру в экстренных службах, вертолет, скорее всего, попал в восходящие потоки воздуха, что спровоцировало аварийную ситуацию.

«Да, погода вчера днем была в горах идеальная, солнечная, без осадков. Но это только на первый взгляд. В момент аварии, по данным синоптиков, ветер дул юго-восточный 3 метра в секунду. Но, видимо, в какой-то момент легкомоторная машина попала в так называемый струйный поток воздуха. Такое случается в горах», — рассказал собеседник.

Собственный корреспондент портала Юга.ру в Сочи связалась с больницей в Красной Поляне и выяснила, что пострадавшие проходят лечение не в этом медучреждении, а в одной из больниц в центре Сочи. По информации медиков, состояние пострадавших по-прежнему оценивается как средней тяжести.

Аварии Красная Поляна Медицина Происшествия Сочи

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