Завели уголовное дело после жесткой посадки вертолета Robinson R44 в Сочи

Аварийная посадка Robinson R44 произошла вчера в районе хребта Аибга. На борту находились четыре человека, среди них один пилот. К месту выехали сотрудники МЧС, двух человек госпитализировали в больницу с состоянием средней тяжести. Прокуратура и следственный комитет начали проверку.

Позже от источников Юга.ру стало известно, что причиной жесткой посадки мог стать ветер: вертолет, скорее всего, попал в восходящие потоки воздуха.

27 августа в СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали подробности случившегося. Следствие установило, что посадка произошла в 13:30. Управлял самолетом 44-летний пилот. В результате столкновения с землей воздушное судно оказалось разрушено, а два пассажира получили различные телесные повреждения.

Завели уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Опросили пилота и владельца Robinson R44, сейчас ведется следствие.