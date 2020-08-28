Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса повлияла на психическое здоровье людей

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 28 августа прокомментировал, как пандемия COVID-19 отразилась на психическом здоровье людей

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса. В конце июня в организации предупредили, что не исключают вторую волну COVID-19, а позже допустили возвращение коронавирусных ограничений в России.

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Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на то, какое воздействие на психику вызывает отсутствие социального взаимодействия, обусловленное ограничениями по коронавирусу.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — процитировал Гебрейесуса ТАСС.

Он отметил, что отсутствие социального взаимодействия вследствие пандемии оказывает на психику глубокое воздействие. А также напомнил, что 10 октября, во Всемирный день психического здоровья, состоится в онлайн-режиме международный тематический форум, написал RT.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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