Объявлен тендер на 41,6 млрд рублей на строительство Дальнего западного обхода Краснодара

Госкомпания «Автодор» объявила тендер на строительство дороги под Краснодаром.

Речь о Дальнем западном обходе Краснодара (ДЗОК), строительство которого планируется начать в 2021 году. Долгосрочное инвестиционное соглашение оценивается в 41 573 823 380 рублей. Заявки по данному тендеру принимаются с 24 июля по 13 августа 2020 года. Итоги конкурса на право заключения соглашения будут подведены 24 августа.

Напомним, Дальний западный обход Краснодара запланирован для того, чтобы разгрузить транспортную систему столицы Кубани от транзитного транспорта. Особенно это актуально в период курортного сезона. ДЗОР представляет собой проект автотрассы с четырьмя полосами движения. Также предусмотрено строительство в рамках проекта четырех мостов и трех дорожных развязок. Археологи уже приступили к необходимым исследованиям территории, где будет проходить трасса.

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